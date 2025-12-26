”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Patrik Norén kan ha spelat färdigt för säsongen. Det meddelar Malmö på sin hemsida.

Patrik Norén lämnade isen under matchen mellan Malmö och Leksand.

Foto: Petter Arvidsson/Bildbyrån.

Patrik Norén anslöt till Malmö från Leksand till den här säsongen. Men det ser ut som att hans debutsäsong i Redhawkströjan bara blir fyra matcher lång.

Norén väntas nämligen ha spelat klart för säsongen.

”Patrik har genomgått en planerad operation och har påbörjat sin rehabilitering enligt uppsatt plan. Rehabiliteringsperioden bedöms bli längre, med en prognos på cirka 3–6 månader. Även om spel under perioden inte helt kan uteslutas, bedöms det i nuläget som högst osannolikt”, skriver Malmö på sin hemsida.

Patrik Norén skadade sig i en match mot Leksand i mitten av september. Han gjorde sen comeback den nionde oktober men skadade då sig på nytt och har sedan dess inte kunnat spela.