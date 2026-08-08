Förre SHL-forwarden flyttar tillbaka till Ryssland

Anthony Camara är klar för en ny KHL-flytt.

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2019 flyttade den kanadensiske forwarden Anthony Camara till Sverige och skrev på för HV71. Han blev sedan en bidragande spelare i SHL . Camara gjorde elva mål och 26 poäng på 42 matcher och med +15 hade han också bäst plus/minus i HV.

Kanadensaren hade förlängt sitt kontrakt med ytterligare två år i HV71 men i mars 2020 fick Camara plötsligt sparken under uppmärksammade former. Enligt HV71 hade Camara "brutit mot klubbens värderingar" vilket gjorde att ett fortsatt samarbete var omöjligt.

Efter att ha tvingats bort från HV71 flyttade Anthony Camara till Tjeckien och spelade två säsonger i Dynamo Pardubice. 2022 valde Camara sedan, kontroversiellt, att flytta till KHL efter Rysslands invasion av Ukraina. Han tillbringade två år i ryskägda KHL för Neftekhimik Nizhnekamsk och Barys Astana. Därefter inledde Camara säsongen 2024/25 i slovakiska HK Nitra innan han återigen flyttade till Ryssland genom att skriva på för Lada Togliatti.

Anthony Camara återvänder till KHL

Förra säsongen spelade Anthony Camara i tyska Iserlohn Roosters. Där gjorde han 25 poäng på 32 matcher men lämnade klubben efter säsongen. Nu står det klart att 32-åringen återvänder till Ryssland för en tredje sejour i KHL.

Forwarden presenteras nämligen av den ryska klubben Admiral Vladivostok där han har skrivit på ett avtal för säsongen 2026/27.

Anthony Camara draftades av Boston Bruins i tredje rundan 2011. Det blev däremot aldrig något spel i NHL för Camara utan i stället gjorde han fem säsonger i AHL/ECHL utan att någonsin bli uppkallad av Boston.

2013 var Camara med och spelade JVM för Kanada. Där spelade han bland annat med förre SHL-stjärnan Ty Rattie samt nutida NHL-stjärnor som Nathan MacKinnon, Mark Scheifele, Jonathan Huberdeau, Ryan Nugent-Hopkins, Morgan Rielly, Dougie Hamilton och Jordan Binnington.