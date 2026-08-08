Jacob Moverare har lämnat LA Kings och öppnar nu upp om åren i Nordamerika.

Foto: Ric Tapia via AP/Alamy & Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images (Montage)

Detta är den andra delen av en längre intervju med Jacob Moverare. Missa inte den första delen där Moverare berättar om flytten till EV Zug och förklarar varför han valde Schweiz före en återkomst till SHL.

2020 flyttade Jacob Moverare till Nordamerika för att ansluta till Los Angeles Kings organisation. Det blev sedan sex säsonger i NHL och AHL för den svenske backen som nu har återvänt till Europa för spel i schweiziska EV Zug de kommande två åren.

Efter förra säsongens slut fick Jacob Moverare beskedet att LA Kings inte skulle ge honom ett kvalificerande bud. Därmed fick han lämna klubben för att i stället söka sig någon annanstans. Nu berättar Moverare om känslorna kring att inte få något nytt avtal efter sex år i Los Angeles.

– Det var ändå väntat på något sätt. Jag har ju varit där väldigt länge och som situationen var kändes det ändå rätt för båda. De har många unga spelare som är på väg upp och ska ta platser där samtidigt som jag ville testa på något nytt efter sex år. Det var väntat att det blev så och det finns inga hard feelings, säger Moverare till hockeysverige.se.

Svåra säsongen i Los Angeles Kings

Jacob Moverare menar också att det kan bli bra med ett miljöombyte efter flera år på samma ställe.

– Jag tror att det är ganska lätt att bli lite bekväm om man är på samma ställe länge. Nu får man chansen att komma till en ny miljö, kanske komma lite utanför sin ”comfort zone” och testa sig själv.

Det blev en annorlunda säsong för Jacob Moverare.

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Moverare kommer senast från en tuff säsong i Nordamerika. Han var oftast den sjunde eller åttonde backen i hierarkin för Los Angeles Kings vilket innebar att han fick sitta på läktaren under en majoritet av säsongen. Det blev endast 15 matcher på hela säsongen för 27-åringen som annars fick sitta vid sidan av.

Hur var det att gå så långa perioder utan att få spela och bara få någon enstaka match här och där?

– Det har självklart varit tufft mentalt. Samtidigt har jag alltid försökt att föregå med gott exempel, hålla humöret uppe och vara en bra lagkamrat. Sedan blir det speciellt när man fick vänta så länge mellan matcherna. Kontinuitet är så pass viktigt och det är svårt att bygga framgång när man bara hoppar in då och då. Efter det kände jag lite också att det var dags för något nytt.

Tiden i Nordamerika: "Tacksam för min tid här"

Under sina sex säsonger i Los Angeles Kings organisation har Moverare aldrig riktigt fått fäste i NHL utan hoppat upp och ner mellan NHL och AHL. Det blev 109 matcher för Kings samt även 163 matcher i farmarligan för backen.

Hur upplevde du den situationen med osäkerheten kring att inte alltid veta var man ska spela eller när man blir uppkallad eller nedskickad?

– Det har såklart varit annorlunda. Sedan har jag ändå haft turen att vara i LA. Det är väldigt bra på så sätt att både NHL- och AHL-laget tränar på samma plats och man bor på samma ställe hela tiden. Sedan är det bara olika var man spelar sina matcher. Det har ändå underlättat. Vissa andra lag har ju ganska långt emellan och då hade det nog varit tuffare.

Även om det gått upp och ner under åren i Nordamerika ser Jacob Moverare ändå positivt tillbaka på tiden i LA Kings.

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Känner du en besvikelse över att du inte fått fler chanser i NHL under de här åren?

– Nej, jag känner att jag har LA att tacka för väldigt mycket. Det är en grym organisation på alla sätt. Sedan hade man väl självklart hoppats att man hade fått spela lite fler NHL-matcher. Men ibland är det bara så. Nu känner jag ändå att jag är glad att ha fått uppleva det och att faktiskt ha fått spela i NHL. Jag är bara tacksam för min tid i LA och har inget negativt att säga om något där.

Nya tillvaron i Schweiz: "Skönt med mer stabilitet"

Nu väntar i stället ett nytt äventyr för Jacob Moverare i och med flytten till Schweiz. Att ha skrivit på ett tvåårskontrakt med Zug innebär också en annan trygghet jämfört med tillvaron i Nordamerika där man studsar mellan NHL och AHL.

– Jag kände lite det under säsongens gång också att det hade varit skönt med lite mer stabilitet, speciellt efter att ha blivit pappa nu också. När detta dök upp så kändes det rätt på alla sätt.

I våras blev Jacob och sambon Fanny föräldrar och välkomnade sonen Milan till världen. Att spela i Schweiz är också något som underlättar för familjelivet, jämfört med livet på andra sidan Atlanten.

– Det jag har fått höra här är ju att man i princip aldrig sover borta. Det är så pass nära överallt och när man åker buss tror jag att den längsta bortamatchen är tre timmar bort. Sedan åker man hem direkt efter matchen, får sova i sin egen säng och kan spendera mycket mer tid med familjen, säger Moverare och fortsätter:

– Borta i Nordamerika kan man ju vara borta i två veckor på road trips och det kan ju såklart vara tufft ibland, speciellt nu när man har en nyfödd. Nu kommer man ju få mycket mer tid att vara hemma, vilket ska bli skönt också.

Jacob Moverare, här i Frölunda, ser fram emot att spela europeisk hockey igen.

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Jacob Movare inför säsongen med EV Zug

Något som Jacob Moverare också ser fram emot med flytten till Schweiz är att återigen spela i en konkurrenskraftig liga där alla lag kämpar på samma villkor för att vinna.

– Jag är väldigt taggad inför säsongen och man känner ändå att man har saknat den europeiska modellen lite. När man spelar i AHL så, det är klart att alla lagen vill vinna, men på något sätt är det viktigaste ändå att utveckla spelarna så att de kan bli bra på sikt och sedan komma upp och vinna i NHL. Så det har varit lite speciellt i Nordamerika ibland också.

– Så nu är jag väldigt taggad på att komma till Europa där det allra viktigaste är att vinna och där alla kämpar för det.

EV Zug har denna veckan inlett försäsongen på allvar sedan laget börjat träna på is igen. Nästa vecka väntar sedan den första träningsmatchen innan seriestarten 15 september.

– Jag är både spänd och exalterad inför att säsongen ska dra igång. Sedan kommer det ta lite tid att komma in i allting, med tanke på att det är ett lite annat spel här. Så jag är tacksam att komma hit nu och få vara med när försäsongen börjar och få några träningsmatcher på mig att lära mig och komma in i allt, avslutar Jacob Moverare.