Därför "nobbade" Olle Lycksell SHL

Olle Lycksell har valt att flytta till Schweiz och Lugano. Foto: AP Photo/Derik Hamilton och Bildbyrån (montage).

– Det känns jättekul. Väldigt inspirerande att komma ner hit och se allt.

När hockeysverige.se når Olle Lycksell är han och hans partner redan på plats nere i Schweiz. Drygt två månader har passerat sedan flytten från Ottawa Senators organisation blev klar och allt ska komma i ordning innan hans HC Lugano återsamlas första veckan i augusti.

– Jag har hört mycket gott om ligan, laget och staden, så det gjorde att beslutet blev lite enklare, tillägger den 26-årige forwarden.

Och ja, just det där beslutet är något som legat och puttrat en längre tid hos Olle Lycksell. För även när han kom upp i Linköping HC har Schweiz-spåret varit något som lockat.

– Det ska jag vara ärlig med att säga, det har det. Det har varit ett mål på vägen eller en liten dröm från att man kom upp i seniorhockeyn. Så när jag fick den här chansen så kändes det verkligen som att jag inte kunde tacka nej. Det kändes som ett jäkligt kul och spännande alternativ, berättar han.

Stod och stampade i Nordamerika: "Mentalt skönt"

Den Oskarshamns-bördige svensken spelade senast i Sverige säsongen 2021/22. Då på lån till Växjö Lakers, från Philadelphia Flyers. Men sedan har resan inte riktigt gått som han önskat sig.

– Jag kände att det var dags för mig att lämna Nordamerika nu och försöka hitta någon ny utmaning, säger han.

Och ja, med fyra år i Nordamerika och endast 52 NHL-matcher hade nog många tänkt likadant.

– Varje år har jag stått på gränsen hela tiden, och fått några matcher, men inte riktigt känt att det har blivit som jag velat. Jag har inte riktigt slagit mig in så som jag hade önskat, och då efter fyra år av att stå och stampa lite så har det känts som att jag kan behöva en ny utmaning. Då föll det på det här, berättar Lycksell och fortsätter.

– Det är klart att man kanske hade kunnat stanna kvar och försöka få till något kontrakt vid Free Agency. Men mentalt tror jag det var skönt att lämna den hockeyn och ta sig vidare mot lite nya utmaningar.

Olle Lycksell i Ottawa Senators och NHL. Foto: David Kirouac-Imagn Images.

Foto: USA TODAY Sports

Stoppades av hjärnskakning: "Jag har släppt det"

Sista säsongen, 2025/26, blev också extra speciell för svensken. Då hade han nämligen bytt till Ottawa Senators och slagit sig in i NHL-truppen i början av säsongen. Men en hjärnskakning mot det tidigare laget, Philadelphia, följdes sedan endast av ett framträdande i NHL.

– Ja, man blir väl lite färgad av det, säger Lycksell om hur det påverkat hans beslut att lämna Nordamerika.

– Det har ju gått väldigt bra i AHL de flesta åren, så jag kände kanske inte att jag ville spela så jättemånga fler matcher där. När man vet att man kanske inte är tillräckligt bra för att spela NHL så kändes det här rätt, tillägger han.

Hur tufft var det att hantera hjärnskakningen när du just slagit dig in i NHL-truppen?

– Det var min första hjärnskakning. Tyvärr är det inget jag kunde påverka, utan jag fick en smäll bara. Det är klart att man kan grotta ner sig i det, men den vägen brukar jag inte gå, att övertänka. Det var tråkigt att det blev så, men nu är det som det är. Jag känner lite att jag har släppt hockeyn där borta och försöker fokusera på det jag har framför mig.

Håller SHL-dörren öppen: "Ett roligt alternativ"

När detta kapitel avslutades blev det dock inte SHL. En liga Olle Lycksell är van vid, och där han för många skulle vara en drömvärvning. Själv menar han dock att det aldrig var särskilt nära denna gång.

– Nej, det fanns en önskan från mig i snacket med mina rådgivare att jag gärna hade försökt att få till något i Schweiz i första hand. Det verkade lösa sig så då blev det kanske inte att jag någon gång var nära SHL riktigt, berättar forwarden.

Olle Lycksell i Linköping och SHL 2020. Foto: Bildbyrån/Peter Holgersson.

Kontraktet Lycksell skrivit på för att spela under Tomas Mitell och Stefan Hedlund, i Lugano, gäller till 2029. Därmed lär det dröja innan SHL blir ett alternativ, men dörren den är öppen.

– SHL skulle vara ett roligt alternativ i framtiden, men man vet inte hur många chanser man får här, inte i SHL heller, men när jag fick den kände jag inte att jag kunde tacka nej. Sen finns väl dörren öppen för SHL i framtiden, säger han.

2029 har du fyllt 30, tänker du att du kanske hinner spela i SHL sen?

– Ja, det är väl lite så jag resonerar. Man vet aldrig om man kan ta sig ner till Schweiz efter att man har spelat i Sverige. Det är väl den tankebanan som fanns.

Vad har du för mål med tiden i Schweiz och Lugano?

– Det är såklart att försöka vara med och spela i slutspel. Det är det jag längtar till lite. Det blev inget slutspel för mig förra året, så att göra det och försöka gå så långt som möjligt. Sen är målet alltid att vinna såklart. Men det bästa jag vet är att spela slutspelshockey igen. Mitt personliga mål är bara att försöka stänka några pytsar och hjälpa laget på det viset. Det är det jag ska försöka göra, avslutar Olle Lycksell.