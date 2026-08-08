Tidigare SHL-backen klar för comeback

Simon Després förlänger karriären ytterligare.

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån & Kostas Lymperopoulos/CSM/Alamy

Säsongen 2019/20 flyttade Simon Després till Sverige när han skrev på för SHL -nykomlingen IK Oskarshamn. Där var han sedan en nyckelspelare under Oskarshamns första säsong i högstaligan. Med 17 poäng på 41 matcher var Després lagets poängbästa back och kom även trea i lagets interna poängliga.

Det blev dock endast en säsong i Sverige och SHL för Simon Després. Han lämnade Oskarshamn och flyttade sedan till Eisbären Berlin där han blev tysk mästare både 2021 och 2022. Sedan dess har Després flyttat runt och bytt klubb i princip varje säsong.

Han gjorde först en säsong i Österrike med Villacher SV innan han sedan spelat i den brittiska ligan EIHL. Först spelade han för engelska Nottingham Panthers och har därefter gjort två säsonger i Skottland med Glasgow Clan och Fife Flyers.

Simon Després lämnar Australien – återvänder till Nordamerika

Under den gångna säsongen gjorde Simon Després också en oväntad avstickare när han flyttade till Australien (!). Där spelade Després för Melbourne Ice och gjorde 17 poäng på 13 matcher. Nu är 35-åringen dock klar för en ny klubb. Han återvänder till proffshockeyn i Nordamerika och skriver på för ECHL-klubben Fort Wayne Komets

– Simon har spelat på alla nivåer inom sporten och varit framgångsrik överallt. Han har spelat i några av de bästa ligorna i världen bredvid några av världens bästa spelare. Han är en storväxt back med en bra förmåga att flytta pucken och producera offensivt, samtidigt som han har en stark fysisk närvaro och kan dominera defensivt, säger huvudtränaren Ben Boudreau via klubbens hemsida .

Simon Després draftades av Pittsburgh Penguins i NHL-draftens första runda 2009. Han gjorde därefter NHL -debut för Penguins under säsongen 2011/12 och spelade därefter fyra säsonger i Pittsburgh. 2015 trejdades Després sedan till Anaheim Ducks och tillbringade två säsonger i Ducks. Han spenderade sedan en säsong i KHL innan han spelade en kort sväng i AHL med Laval Rocket.

Sedan 2019 har Simon Després dock endast tillbringat sin professionella karriär i Europa , samt Australien, men nu återvänder han alltså till proffshockeyn i Nordamerika för första gången på över sju år.