Lämnade Rögle – här är löftets nya klubbval

Isak Norlin flyttar till Österrike efter åren i Rögle.

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Helsingborgaren Isak Norlin har spelat i Rögle BK under i princip hela sin karriär. Han gick hela vägen från ungdomslagen till A-laget hos ängelholmarna.

Den gångna säsongen klev Norlin upp och gjorde 16 SHL -matcher för Rögle. Han var också ombytt i två matcher för skåningarna i SM-slutspelet. Under säsongens gång blev 20-åringen även utlånad till Nybro Vikings i HockeyAllsvenskan där han kom att spela fyra matcher.

Efter säsongen stod det klart att Isak Norlin lämnade Rögle. Nu har han också hittat sin nya klubbadress inför den kommande säsongen 2026/27.

Isak Norlin klar för RB Hockey Juniors i Österrike

Isak Norlin gör ett lite oväntat val och flyttar till alpligan. Där är han klar för österrikiska RB Hockey Juniors och presenteras som ett av tre utländska tillskott i truppen. Precis som namnet antyder är RB Hockey Juniors en akademiklubb under Red Bull Salzburgs paraply. Laget består exklusivt av unga spelare och spelar mot seniorer i alpligan samt i Österrikes andradivision.

Norlin blir nu den första svensken att skriva på för RB Hockey Juniors sedan säsongen 2019/20 när fyra svenskar spelade där. Då var det Daniel Carlqvist, Pontus Englund, Samuel Eriksson och Max Tjernström som spelade i Salzburgs akademi.

Isak Norlin har stått för ett par starka säsonger i U20 Nationell med Rögle. 2024/25 stod han för 27 poäng på 45 matcher och var även utlånad till Tyringe i Hockeyettan . Förra säsongen gjorde Norlin hela 29 poäng på 32 matcher och kom femma i backarnas poängligan i U20 Nationell.

Nu bär flyttlasset alltså av ner till Österrike och Salzburg för spel i alpligan.