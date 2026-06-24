Efter uppbrottet – hit flyttar SHL-backen

Mattias Göransson flyttar till Österrike.

Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Mattias Göransson har gjort sju raka säsonger i SHL sedan han vände hem från USA där han spelat collegehockey.

För en vecka sedan kom beskedet att Rögle bryter kontraktet med backen och parterna går därmed skilda vägar. Sedan skrev Expressen att Göransson uppvaktades av Björklöven samt klubbar i Finland och Österrike. Björklövens sportchef Per Kenttä dementerade dock att backen var aktuell för klubben.

Nu har Mattias Göransson i stället hittat en ny klubbadress. Han flyttar utomlands och skriver på för österrikiska Klagenfart.

– Jag är väldigt glad över att komma till EC-KAC och att få spela för en anrik klubb med hängivna supportrar. Informationen som jag samlade in om laget och staden var mycket positiv, och i mina diskussioner med tränarstaben blev jag mycket imponerad av deras tydliga spelfilosofi och hur laget implementerar den. Jag känner att jag passar väldigt bra in i det här systemet och hoppas att jag kan bli en viktig pusselbit. EC-KAC har spelat i toppen av ligan och tävlat om mästerskap i många år, och mitt mål är naturligtvis att bidra till att föra tillbaka titeln till Klagenfurt, säger Göransson på klubbens hemsida .

Mattias Göransson klar för Klagenfurt i Österrike

Detta blir första gången som Mattias Göransson flyttar ut i Europa sedan han endast spelat i Sverige och USA tidigare. I Klagenfurt blir han lagkamrat med Sverigebekantingarna Jesper Jensen Aabo och Thimo Nickl.

– Vi siktade på att ytterligare stärka vårt redan starka försvar i sommar, och med värvningen av Mattias Göransson har vi lyckats med just det. Han har spelat sju säsonger i en av de bästa ligorna i Europa och har bevisat att han är en pålitlig back med framför allt ett defensivt fokus. Vi tror att han också kommer att kunna utnyttja sina offensiva egenskaper i vår liga, och vi ser honom därför som ett tillskott över hela banan. Mattias Göransson uppfyller många av de krav vi har på en import i EC-KAC, så vi är glada att han har valt oss som sitt nya lag, säger klubbens tränare Kirk Furey.

31-årige Mattias Göransson kommer från Grums men spelade sedan juniorhockey i Brynäs innan han flyttade till USA. 2019 vände han sedan hem och skrev på för Leksand i SHL. Efter två år i Dalarna vände han hem till Värmland för spel i Färjestad . Där tillbringade Göransson tre säsonger och var bland annat med och vann SM-guld 2022. De senaste två säsongerna har han spelat för Rögle.

Totalt har Mattias Göransson spelat 290 SHL-matcher i sin karriär.