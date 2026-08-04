Värvar från AIK: "Kommer att spela en viktig roll"

John Dahlström är klar för Visby/Roma.

Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån.

John Dahlström fick det aldrig riktigt att stämma i AIK Hockey. Åtminstone inte på det sätt han året innan visade framfötterna i Kalmar. Därmed blev det inte heller någon fortsättningen – trots att hans tidigare tränare Viktor Tuurala klivit in i stockholmsklubben.

Nu har 29-åringen från Kungsbacka istället gjort klart med seriens nykomling: Visby/Roma.

– John är en spelare med stor erfarenhet från både SHL och Hockeyallsvenskan. Han har visat under många år att han håller en hög nivå och vi ser honom som en viktig del av vårt lagbygge. Utöver sina hockeymässiga kvaliteter kommer han att bidra med ett lugn och ett ledarskap som blir värdefullt för gruppen under vår första säsong i Hockeyallsvenskan, säger sportchefen André Lundholm.

Har gjort över 200 SHL-matcher

John Dahlström kom fram i Frölunda, men nådde SHL på riktigt genom att, 2019, spela upp Oskarshamn. Därigenom nådde han 242 framträdande i högstaligan, innan Djurgården kallade i januari 2024.

– Vi har medvetet valt att bygga laget med flera spelare som har erfarenhet av Hockeyallsvenskan och högre nivå. John passar väldigt väl in i den profilen och vi är övertygade om att han kommer att spela en viktig roll hos oss den kommande säsongen, säger även André Lundholm.