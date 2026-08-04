Tränar med DIF – när stjärnorna saknas

Calle Odelius ersätter just nu Lucas Carlsson.

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Samtliga spelare klev på is när Djurgårdens IF Hockey återsamlades under måndagen. Ändå finns det en viss oro kring skadeläget i truppen. Nyförvärvet på backsidan Lucas Carlsson, men också forwarden Charles Hudon tränade inte med övriga efter sina ingrepp under sommaren.

För Hudon handlar det om en skada i handleden och två, tre veckor till av rehab. Detta då han avstått operation under slutet av förra säsongen, och därmed spelat skadad. För Carlsson, som åtgärdat en tidigare korsbandsskada, gäller följande:

– Lucas börjar med en rehabplan de första tre veckorna ungefär, så hela månaden ut och sedan är tanken att han återupptar träningen med truppen nånstans i september månad, säger sportchef Marcus Due-Boje i en uppdatering från DIF.

Calle Odelius tränar med Djurgården

Men det finns gott om tidigare DIF-spelare som kan rycka in när SHL-laget behöver fylla på med folk. Just nu ingår Viggo Björck, Anton Frondell och Victor Eklund i denna grupp, under augusti, men det gör också Calle Odelius.

– De kommer att träna med oss så att vi blir lite mer skadetåliga. Då är vi också åtta backar. Det kommer ändå att bli juniorer som kallas upp sedan, säger Due-Boje.

Den nu 22-årige Calle Odelius kliver alltså in för att täcka upp för Lucas Carlsson. Detta samtidigt som han ser ut att inleda sin tredje säsong borta i Nordamerika. Någon chans i NHL har dock inte kommit än för backen. Mot slutet av 2025/26 skickades han dessutom ner ytterligare ett steg till ECHL.

Hugo Blixt, Albin Grewe och Jacob Josefson är alla återställda från skador den gångna säsongen.