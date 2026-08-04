Karlberg har gjort läxan: "Ta bort individualister"

Mikael Karlberg är ny MoDo-tränare.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

ULLVI/LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)



Mikael Karlberg. Det blev alltså namnet på MoDo Hockey:s nya tränare. Till sin hjälp får han Örjan Lindmark och Morten Madsen som sina assisterande. Förra säsongen var ”Challe” assisterande åt både Jörgen Jönsson och Cam Abbott i Färjestad BK, men nu är det han själv som står som ytterst ansvarig för ett lag med alla utmaningar det kan komma att innebära.



– När jag varit där uppe har det känts som senaste två säsongerna efter att dom åkt ut varit en besvikelse, säger Mikael Karlberg då hockeysverige.se träffar honom på en både blåsig och solig altan i Ullvi i utkanten av Leksand.

– MoDo hade stora förhoppningar om att gå upp igen så jag känner att en av dom stora utmaningarna är att bygga upp tro på det igen.



Vad är styrkan i ditt ledarskap som du själv upplever det?

– Jag tycker att jag är bra på att få killar att slappna av. Gångerna jag haft ansvaret på juniorsidan, men även i Leksands IF när Björn (Hellkvist) var sjuk…

– Att möta killarna så dom känner att dom kan misslyckas utan att jag är något hot mot dom. Det viktiga för mig är att känna att grabbarna vågar fullt ut. Det tycker jag är en av mina styrkor.

Huvudtränaren – till slut: "Det är helt rätt läge"

Vad gör att du nu känner dig redo att vara ensam headcoach för ett seniorlag?

– Jag har varit redo rätt länge och har haft anbud nästan varje år senaste sex, sju åren, men det har bara inte känts rätt och jag har inte velat hoppa på vad som helst.

– När jag varit i Leksand har det hela tiden varit spännande och vi tog det steg för steg varje säsong. När Björn var sjuk var vi ett mål ifrån semifinal. Så nära har vi inte varit sedan jag själv spelade. Det var 1997 som Leksand senast var i semi.

– Det har gjort att jag tidigare inte velat lämna för något annat som inte har lockat. När jag gick till Färjestad hade jag även några andra anbud. Samtidigt kände jag att få komma till en av Sveriges största klubbar måste jag testa.

– Nu hade jag egentligen ett år kvar med Färjestad, men hade en muntlig överenskommelse med (Rickard) Wallin att jag fick lämna om jag hittade något som kändes intressant. När då ”Hinken” (Henrik Gradin) ringde gick det faktiskt rätt fort. Jag kände direkt, MoDo är en toppklubb i Hockeyallsvenskan och det är helt rätt läge att komma dit.

– MoDo har haft två tunga säsonger bakom sig, men någonstans finns det ändå en tro på att vi skulle kunna få en rolig säsong och vara ett av fem, sex, sju lag som har chansen att gå upp.

Mikael Karlberg.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Blivit hårdhudad: "Ser MoDo som en enorm chans"

Samtidigt som Mikael Karlberg kliver in som headcoach blir det också en helt annan press på honom personligen, eller…



– Jag vet inte om det faktiskt är så. Folk säger så, men jag tycker att det var samma press i Leksand.

– Det var faktiskt en enorm press i Leksand i och med att jag nästan är härifrån, bor här och känner allt och alla. Det kändes som att jag var lite av ansiktet utåt här fast det kanske inte var så.

– När jag sedan kom till Karlstad och vi började jättetungt fick vi hur mycket press som helst på oss, så jag tror det är lika överallt. Det har blivit så på något vis. I alla klubbar som har ambitioner blir det en press.



Hur kommer du hantera om det blåser i ”Ö-vik”?

– Jag har ändå varit med senaste sex, sju åren då det varit tufft. Jag var sportchef i Leksand när vi åkte ur och fick då enormt med skit. Jag överlevde det också samtidigt som jag lärt mig saker och ting. Kanske också blivit lite mer hårdhudad.

– Nu ser jag inte MoDo på så vis utan som enorm chans och vilka möjligheter det finns. Det ska bli jäkligt kul att sätta i gång att jobba och försöka bygga in den här andan i laget också, att vilken chans vi har att kunna göra något roligt av det.

En annorlunda SHL-säsong: "Vi alla har en stor del i det"

Om vi stannar klockan lite och blickar tillbaka på säsongen i Färjestad, hur ser du tillbaka på den tiden?

– Det var en annorlunda säsong, minst sagt. Många av spelarna i Färjestad hade en fantastisk grundserie säsongen innan. Individuellt sett. Poängrekord, målrekord och det ena med det andra. Dessutom spelade laget ganska bra. Sedan blev det ”pang bom” och ut i kvarten.

– Min känsla var att många var nöjda med sin säsong individuellt sett. Nu vet jag inte om det stämmer, men i SHL måste du hela tiden vara hungriga och förberedd eftersom du möter spelare som är likvärdiga, lika bra tränade och lika snabba på skridskorna.

– Vi i staben och egentligen alla har en del i att det vart som det vart när Jörgen (Jönsson) var där. Jörgen kom tillbaka, en klubb-ikon, skrev ett långt avtal…

– Jag tycker att vi alla har en stor del i att han inte fick vara kvar. Det var verkligen tråkigt eftersom jag såg fram emot att jobba med Jörgen. Han är avslappnad och väldigt mån om att killarna ska må bra.

– Områdena jag hade hand om gick också tufft. Vi fick hela tiden kämpa. Sedan vände det rejält när Cam (Abbott) kom. Då blev det en väldig skjuts på träningarna och jag tycker att killarna lyfte sig. Många vände sin säsong. Under andra halvan av säsongen var vi lag två eller tre i serien.

– Det blev ett historiskt nederlag i kvarten. När vi ledde med 3-0 i matcher var det inte riktigt som 3-0. Vi låg under med 5-0 och vände nere i Ängelholm. Det gör man inte normalt sätt.

– Jag tycker ändå att vi gav bort det där och stötte dessutom på en riktigt bra målvakt.

"Challe" var assisterande i Färjestad under en säsong.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Trots det trista uttåget mot Rögle ser Mikael Karlberg tillbaka på säsongen som lärorik.



– Jag har lärt mig massor av framför allt inledningen av säsongen. Att inte ta någonting för givet. Det spelar ingen roll vad det står på ryggar eller pappret. Jobbet måste göras.



Vad gjorde Cam Abbott för skillnad?

– Cam kom in med en väldig energi. Han ändrade även lite i spelsätt så det blev ett mycket rakare spel och inte så mycket kladd nerifrån.

– Vi började lite tungt även med Cam och förlorade lite onödigt några matcher. Jag tyckte att han hade jättebra långa träningar. Grabbarna var rätt trötta under första veckorna då han kommit in, men har man bra träningar med bra fart får man ett självförtroende. ”Vi tränare ändå bra så det här kommer ge resultat”.

– Vi vann sedan någon jämn match och helt plötsligt vände det. Sedan kändes det som att vi kunde slå vilket lag som helst.

Så blev Mikael Karlberg ny huvudtränare

Nu väntar alltså ett nytt uppdrag för Mikael Karlberg, att vara huvudtränare för MoDo i Hockeyallsvenskan.



– Jag kommer knappt ihåg när ”Hinken” ringde första gången, men vi har haft kontakt genom åren. I alla fall ringde han någon gång i slutet av januari eller i februari och frågade om jag var intresserad.

–”Jag har inte bestämt ännu, men om vi skulle göra några förändringar skulle du i så fall vara intresserad?”

– ”Ja, absolut. Det låter jäkligt spännande.”

– Sedan hörde han av sig efter några veckor igen och sa:

–”Nu har jag tänkt på det här rätt länge. Jag tror att det här är den vägen jag vill gå.att du är vår nästa huvudtränare”.

– Efter det gick allt rätt fort, men jag hade också några funderingar kring MoDo:s ekonomi, vilken självbild man har och så vidare innan jag bestämde mig.



Med sig upp till Örnsköldsvik får han dessutom med sig en av Sveriges mest respekterade backtränare och tillika ”Challes” förra lagkompis, Örjan Lindmark.



– Jag trodde nog inte att jag skulle få med mig någon utan att vi skulle vara två. Redan tidigt sa jag att OM det blir en tredje skulle jag vilja att det skulle vara någon som kan jobba med backarna eftersom jag tyckte att det behövdes.

– MoDo:s backsida ser bra ut, men när jag tittar på matcherna från förra säsongen tycker jag att MoDo:s backar behöver guidning, lite råd och hjälp. Där tycker jag Örjan är grym. En lugn herre och inte någon som härjar och gapar.

– Att jobba med en och en individuellt med killarna, där är han jätteduktigt. Jag ser en stor uppsida i att våra backar kommer känna en trygghet med ”Limpan”.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

MoDo och Karlberg har gjort läxan: "Ta bort individualister"

Vad vet du så här långt om laget?

– Jag vet väldigt mycket om laget. Sedan har jag bara pratat med sex eller sju av killarna. Det ska bli kul att träffa killarna och lära känna dom fullt ut.

– Vi har byggt laget medvetet på ett visst sätt. Med karaktärer, hårt jobbande killar och mycket svenskt. Vi har gjort läxan lite utifrån hur MoDo upplevt senaste två säsongerna, vad som fungerat och inte fungerat.

– Då valde vi att gå mer mot att bygga ett lag och ta bort lite individualister som kanske inte riktigt fungerat tidigare. Vi ville testa att göra något annat.



Hur viktiga är just personligheterna i det här lagbygget?

– Jätteviktiga. Nu för tiden är väldigt mycket att spelarna förväntar sig allt av tränarna. ”Vad får jag av er, vad kan du ge min klient?” Det är en fråga man direkt får av agenten.

– Jag vill att spelarna ska vara med och driva allting. Vi har verkligen lagt ner jobb på sådana saker. Sett till att grabbarna vi har tagit in är riktigt bra grabbar. Jag vill se en kultur där killarna driver processen lite mer i laget.



Nu ska du bo i Örnsköldsvik en tid framåt, hur går dina tankar kring det?

– Det ska bli kul att göra något nytt och spännande. Jag har bott i Umeå för många, många år sedan så nu har jag möjlighet att ta upp kontakten med en del gamla polare. Jag ser verkligen fram emot det och att bo i Örnsköldsvik.



Liksom Leksand är Örnsköldsvik en mindre ort, passar det dig bra?

– Jag har inga problem med det. Om jag jämför med Leksand är ”Ö-vik” stort ändå.



Det kan bli Leksand mot MoDo i en final…

– (Skratt) Om det blir så är det bara roligt. Två klassiska klubbar som i så fall får göra upp om det, men jag jobbar för MoDo nu och får lägga det andra åt sidan, avslutar Mikael Karlberg.