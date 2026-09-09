"Zäta" om målet i VIK: "Måste våga sikta högre"

Lukas Zetterberg berättar om hemkomsten till Västerås.

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Lukas Zetterberg är hemma igen . Det efter att närmast varit borta från klubben i tre säsonger då han spelat för Karlovy Vary, AIK och Pelicans.

– Mycket var nytänket och nystarten samt tränarna och sportchefen som presenterade vad dom vill ha ut framåt, berättar Lukas Zetterberg när hockeysverige.se frågar om varför han valt att flytta hem igen.

– Även hur läget är i VIK just nu påverkade. Att jag då som har lite rutin kan komma in och göra något bra av det här. Jag känner mig exalterad över att kunna göra något bra av det.

Hur tänker du kring Västerås omstart där du med stor sannolikhet kommer få en viktig roll?

– Nu har jag bara varit med på två träningar, men jag tycker det ser bra ut. Sedan är det noggrannheten både på och utanför isen, att kunna hjälpa våra yngre spelare där. Även lyssna på yngre killarna om dom har något dom vill komma med.

– Jag är väldigt öppensinnad och vill ta VIK framåt. Oavsett på vilket sätt är jag öppen för det. Det känns positivt med många hungriga yngre killar som vill framåt i sina karriärer.

Så vill Lukas Zetterberg hjälpa Västerås IK

Även om du är en duktig hockeyspelare, vad blir det viktigaste för dig att tillföra laget utanför isen?

– Nu när jag blivit äldre och även fått barn känner jag mig själv mycket lugnare med allt inom hockeyn. All press och allt det där, vad det innebär att vara hockeyproffs. Sedan förmedla det och hjälpa yngre på ett så bra sätt som möjligt om dom har några funderingar i olika situationer.

– Jag har ändå haft upp- och nergångar i min karriär. Att finnas där och samtidigt visa på isen att både jag och VIK Hockey fortfarande är bra och att driva det framåt.

Lukas Zetterberg är tillbaka i VIK-tröjan efter tre år på vift.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Så här långt har det, som sagt var, blivit två träningar med laget för Lukas Zetterberg.

– Igår, eftersom laget varit lediga några dagar veckan innan, var det både måndag och tisdag långa och jobbiga ispass. Mycket mer gnugg. Idag var det lite lugnare.

– Svårt att säga något om laget än så länge, men det känns positivt nere på hallen då jag pratat med dom jag känt sedan tidigare och även dom nya. Det känns bra.

Berättar om uppbrottet i Finland: "Proffsigt skött"

Senaste säsongen spelade Lukas Zetterberg i finska Pelicans från Lahtis.

– Nästan alla ledband i handleden gick av så jag var tvungen att reparera den. Det känner jag inte någonting av nu och skönt att operationen gick bra.

– Jag missade fyra månader under säsongen. När jag väl spelade tycker jag att det gick bra. Jag fick också mycket beröm av Sami Kapanen (tränare).

– Ganska snabbt efter säsongen öppnade jag upp för VIK. Jag kände på VIK och dom på mig om hur intresset var att komma hem. Sedan har det varit en process under sommaren för att få till det.

Efter en sommar fylld med rykten är "Zäta" nu hemma igen.

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Hur gick snacket hos Pelicans när du ville lämna trots kontrakt?

– Det var lite både och. Jarkko (Oikarinen, sportchef), som varit i Kalmar, ville ha sin touch på laget. Jag och Jarkko hade ett bra snack och det var åt båda hållen där.

– Jag snackade även med ägarna i Pelicans innan jag snackade med Jarkko och dom var nöjda med mig. Sedan är det den här lösningen vi har försökt finslipa på under hela sommaren, att Jarkko ville ha sin touch på laget och sedan tog in (Liam) Hawel. Han är en rightare precis som jag, gör lite poäng och är en offensiv spelare.

– Jag, Pelicans och min agent har haft en bra dialog hela tiden och det har varit proffsigt skött, säger 29-åringen som annars trivdes bra i Lahtis.

– Ja, det gjorde jag. Framför allt för familjen. Jag och andra svenskarna hade barnen på en svensk förskola i Lahtis. På sätt fungerade det fantastiskt bra. Bra lägenhet och det fanns, som sagt var, lite andra svenskar vi kunde umgås med utanför. Det var egentligen inte så mycket att klaga på.

Hur ofta var du upp till klassiska skidstadion i Lahtis?

– En gång faktiskt. Det var världscupen i skidskytte i slutet av säsongen, i mars, så då var vi där och kollade.

Målet i VIK: "Jag siktar på slutspel"

Vilka förväntningar har du på din personliga säsong?

– Jag tycker att jag har utvecklat mitt spel. Först och främst är det nu att komma in i allt så snabbt som möjligt innan serien drar i gång. Jag har varit på is, men det har inte varit samma sak som att köra med ett lag.

– Kravet tänker jag är att vara bättre än någonsin. Poängmässigt är det svårt att sätta mål, men klart att många vet vad jag gjort i den här ligan och kan. Klart att jag ska göra mål, poäng och bidra på det sättet, men även på andra sätt. Vara en viktig spelare i båda delarna.

– Jag tycker också att jag utvecklat senaste åren att vara en tvåvägsspelare och inte bara ett skott i powerplay.

Peter Popovic är ny sportchef i Västerås.

Foto: Ronnie Rönnkvist

När hockeysverige.se träffade Västerås sportchef, Peter Popovic , satte han upp som mål att ha två lag efter sig, men Zetterberg vill blicka lite högre upp.

– Jag har ännu inte direkt haft några sådana möten om mål och allt sådant med VIK. Någonstans måste man vara ödmjuk med tanke på att VIK var i kval förra säsongen.

– Jag siktar i alla fall på slutspel, vilket jag tror att alla i VIK gör. Att ta först oss dit. Samtidigt ha som mål, precis som ”Poppe” säger, att framför allt ha två lag bakom oss, men vi måste nog våga sikta lite högre också och ta en slutspelsplats.