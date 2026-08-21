Västerås tydliga målsättning: "Två lag efter oss"

Peter Popovic är hemma i Västerås.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

VÄSTERÅS (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter att ha varit ute på olika tränaruppdrag sedan 2007 har Peter Popovic nu dragit på sig sportchefskostymen. Det är inte heller någon liten utmaning han har tagit sig an: att ta Västerås till toppen av Hockeyallsvenskan igen.

– Först och främst visste jag att jag skulle hem efter en säsong i finska ligan. Jag visste i stort sett när jag åkte dit att det bara skulle bli en säsong, och hem är Västerås, säger Peter Popovic då hockeysverige.se träffar honom för en intervju på klubbens kansli i ABB Arena.

Popovic fortsätter:

– Samtidigt fick jag ett fantastiskt avslut och kände mig klar som tränare. Halvvägs in i förra säsongen hörde Västerås av sig igen. Den här gången med delvis lite nytt styrelsefolk.

– Vi började prata och då var det om den här sportchefsrollen. Det är en roll jag aldrig haft. Jag blev nyfiken eftersom jag ett: skulle hem, två: kände mig klar som tränare och framför allt hade fått avsluta med ett guld, men jag kände mig inte klar med att jobba.

– Samtidigt, det enda jag kan är hockey. Någorlunda i alla fall. Då blev det naturligt att testa, ta chansen och hoppa på det här. Det är fortfarande hockey, men i en ny roll.

Blivit "stämplad" som assisterande tränare

Peter Popovic har sällan varit headcoach utan oftast varit assisterande. Undantaget är två säsonger mellan 2009 och 2011 då han var headcoach i Södertälje.

– Jag tror det blev lite så efter mina åtta år i Tre Kronor som assisterande.

Fick du då lite som en stämpel på dig att vara assisterande?

– Ja, lite kanske, men jag trivdes också otroligt bra. Jag ska vara ärlig och säga att jag aldrig har varit så länge på ett och samma jobb. Det var så jäkla kul och sedan rullade det på. Efter det har jag fortsatt att ha den rollen.

– Jag har ju också hamnat med (Rikard) Grönborg flera gånger om. I Zürich, Tappara och Tre Kronor, men jag har också trivts med det.

Peter Popovic jobbade med Rikard Grönborg i Tre Kronor, bland annat.

Foto: Bildbyrån.

Har Rikard Grönborg hört av sig nu då han är tillbaka i Tre Kronor om att ha med dig i den verksamheten igen?

– Vi har hållit kontakten, men vi har inte pratat så mycket om den rollen. Min tolkning är att han ska ta ut både laget och tränarna, så det är inte säkert att han själv ska stå i båset.

Nu kommer Peter Popovic få mycket av media på sig. Inte minst om Västerås inte lyfter den här säsongen.

– Det känns som att jag har gjort media genom alla år. Mycket intervjuer. Jag har också några gånger varit lagkapten och då blev det mer sådant.

– I tränarrollen får du också med det på köpet, så jag tycker inte att det ska bli några konstigheter.

Har följt Västerås på distans

”Poppe” har spelat i klubben under många år och har sedan följt klubbens fall och uppgång på avstånd.

– Mestadels har jag följt Västerås genom VLT. När jag kom hem för ett par år sedan var jag på några matcher. Sedan såg jag några matcher på TV när jag hade ett uppehåll från coachandet i ett par säsonger.

– I och med att jag haft det jobb jag haft har jag inte kunnat vara så mycket i hallen.

Har du hängt med i konkurser och allt som hänt under åren du varit borta?

– Lite grann, men det har varit svårt att göra eller påverka något. Jag har mer fått titta på från utsidan.

Blev det en frustration när du såg din klubb brottas med de ekonomiska problemen och samtidigt inte få ihop de sportsliga bitarna?

– Ibland blev det så såklart. Jag vill att det ska gå bra för Västerås, men som sagt var: det var svårt att göra något eller påverka.

Det har varit några tuffa år i ABB Arena.

Foto: Bildbyrån.

I din nya roll, hur vill du att Västerås idag ska uppfattas utifrån?

– Tittar jag rent hockeymässigt vill jag att vi ska bli bättre på att tävla. Vara jobbiga att möta. Att vi kör, spelar med energi, glädje och är mer framåtlutade. Att spelarna vi har här är hungriga och även är på väg någonstans. Att det här inte är slutstationen.

– Spelarna ska vilja högre upp. Antingen drar de med oss högre upp eller så får de själva ett kontrakt högre upp, men att vi skapar ett bra rykte om oss så vi kan ersätta de killarna med andra bra unga killar som sedan kan gå in och fylla den rollen.

– Jag vill också att vi svarar på allt, på e-post och telefon så oavsett vem som hör av sig – agenter, andra sportchefer eller om man håller på att boka hotell… Att vi återkopplar. Bemötandet. Små grejer och att vi har en ödmjuk framtoning.

Peter Popovic om Västerås målsättning

Västerås juniorverksamhet har inte blomstrat de senaste åren, är det här också något du kommer ha prioritet på?

– Absolut. Det är ändå en ganska stor verksamhet. Många spelare och många lag. Sedan är det, vad jag hört, det här med istider.

– Vi har ändå tre rinkar på rad här. Dessutom har vi en isyta i Skultuna som jag förstår att vi utnyttjar.

– Isytorna ligger ganska samlade förutom den i Skultuna. Dessutom har vi en isyta i en stadsdel här i Västerås som heter Råby.

Om du tittar på det laget ni ställer på benen den här säsongen, vilken prestation förväntar du dig av det?

– Vi har som målsättning att ha två lag efter oss för att komma bort från negativt kval där vi var förra säsongen.

– Nu har vi ett ganska ungt lag. Några kommer från ettan, men också några juniorer som kommer upp, så två lag efter oss, men också att vi spelar en frejdigare hockey.

Mikael Wikstrand.

Foto: Bildbyrån.

Tränare för Västerås kommande säsong är Mikael Wikstrand tillsammans med Johan Gustafsson och Erik Ersberg.

– Mina förväntningar på tränarna är att de stämplar in, gör jobbet, utvecklar de unga spelarna och kommer in med den här energin jag vill se från spelarna. Återigen, två lag efter oss.

– Jag tycker att Wikstrand, på den här korta tiden jag sett honom, känns spännande och intressant. Kanske ett av de mest intressanta tränarnamnen just nu.

Hyllar Wikstrand: "Det gillar jag"

Hur mycket tålamod kommer du ha?

– Jag kommer att ha mycket tålamod. Jag har haft Wikstrand som spelare i Tre Kronor och jag tycker att jag redan sett en ny sida hos honom som ledare.

– Han har pondus och är auktoritär, men han har på samma gång även en mjuk sida han kan plocka fram. Jag gillar hans kommunikation med spelarna när jag suttit där nere och surrat med coacherna. Han är rak, tydlig och tittar folk i ögonen. Dessutom har han sin bild av hur han vill spela.

Är laget komplett?

– Vi skulle just nu kunna ta in en forward till.

Finns det utrymme för det ekonomiskt?

– Nej, egentligen inte. Vi har många bra sponsorer, men vi har ett par stycken som är villiga att göra lite mer än vad de redan har lagt in, så vi har en sponsor som i så fall tar hela den lönen fast han redan har sponsrat VIK.

– Vi har en spelare vi håller på med, men han har en massa andra grejer han först måste lösa.

Daniel Gunnarsson och Johan Gustafsson är två Västeråsprofiler, får de sällskap av en tredje...?

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Och den spelaren är?

– Lukas Zetterberg, en Västeråskille. Han har ett kontrakt i Finland som han och hans agent håller på med. Först måste han lösa den situationen och därefter kan han bli väldigt aktuell för oss.

Vad skulle det betyda moraliskt att få hem en sådan spelare?

– Först att det är en Västeråskille. Sedan är han inte lastgammal (29 år), men ändå äldre än många i det här laget. Då får vi in erfarenhet och rutin.

– Framför allt då han spelat här tidigare har han gjort många mål. Det är också vad vi hoppas på i så fall, att han öser in lite mål åt oss.

Tillbaka på isen: "Gör det gärna igen"

Dessutom får Västerås tillbaka Daniel Gunnarsson.

– Han är en Köpingskille från början, men han bor numera någonstans utanför Strömsholm, vilket inte är så långt bort.

– Där får vi ändå erfarenhet och rutin. Han har ändå spelat ett x-antal säsonger i SHL och till och med gjort några landskamper. Gunnarsson kände att han var klar på Gotland och ville hem till länet igen.

– Då tyckte vi att det var naturligt att ta kontakt. Han var sugen på att spela, är väldigt träningsvillig och seriös.

Hur har dina första dagar varit på ditt nya jobb?

– Det har varit väldigt mycket kontorsjobb över det och mycket nytt. Mycket att svara på och skicka e-post. Prata i telefon. Någon ringer och undrar om något. Agenter ringer och undrar om vi behöver spelare.

– Samtidigt har vi varit på is och spelat två träningsmatcher. Båda har varit hemma. Då har jag fått titta på hockey igen. Även om jag inte sett hela träningarna har jag kollat lite på dem i alla fall. Då får jag den här pulsen igen av hockeyn.

– Det är bra så jag inte bara får kontorstjänst. Jag känner att jag behöver det andra för att få energi och luft.

Peter Popovic.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Kan du hålla dig borta från isen?

– (Skratt) Ja och nej. Ja, det kan jag. Nej, jag har faktiskt varit på is två gånger. Det var för att Johan Gustafsson var på tränarkurs och Ersberg var iväg med yngre landslaget i USA någonstans och spelade en cup.

– Då var de bara två på is så jag hoppade in två dagar i rad för att hjälpa till att flytta lite puckar. Det var kul att få dra på sig skridskorna och grejerna igen för att sedan få svettas lite och vara med lite.

– Man kommer lite närmare, får kanske en annan bild och lär känna killarna ännu mer genom att komma nära på riktigt. Jag gör det gärna igen om någon är sjuk, iväg på tränarutbildning eller vad det kan vara, avslutar Peter Popovic med ett leende.