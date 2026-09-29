KARLSSON: Timrå har bara ett litet problem

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)
Timrå vann, enligt siffror från ExpectedHockey.se, xG-matchen i fem mot fem i de tre inledande omgångarna. De "förtjänade" segrarna om man ska uttrycka sig så. Likt förbaskat reste Mikael Gaths utdömda lag till Gävle som tabelljumbo ikväll.
Och ja, ikväll var det mesta sig likt.
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