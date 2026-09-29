KARLSSON: Timrå har bara ett litet problem
Krönikor

KARLSSON: Timrå har bara ett litet problem

Publicerad 29 september 2026 21:16
Måns Karlsson
Måns Karlsson
Chefredaktör
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Timrå fortsätter spela bra. Men man har ett litet problem, skriver Måns Karlsson i en snabbkrönika efter Brynäs 1-0-seger.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Timrå vann, enligt siffror från ExpectedHockey.se, xG-matchen i fem mot fem i de tre inledande omgångarna. De "förtjänade" segrarna om man ska uttrycka sig så. Likt förbaskat reste Mikael Gaths utdömda lag till Gävle som tabelljumbo ikväll.

Och ja, ikväll var det mesta sig likt.

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Den här artikeln handlar om:

Brynäs IFTimrå IK