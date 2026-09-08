Drömvärvningen: Plockar hem skarpskytten

Lukas Zetterberg är hemma i Västerås igen.

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Lukas Zetterberg öste under flera säsonger in poäng för Västerås IK. Nu är forwarden hemma igen - efter tre säsonger på annat håll.

Det var efter säsongen 22/23 som 29-åringen lämnade hemstaden för spel i Tjeckien. Det blev sedan en säsong AIK och efter det en flytt till Finland. Under våren har han däremot varit öppen om önskan att få komma hem och återvända till Västerås.

I går blev han avtackad av Pelicans och föga förvånande är nu övergången också klar.

– Att vi får hem Lukas går precis i linje med det vi vill genomföra, att truppen i så hög utsträckning som möjligt ska ha spelare fostrade i Västerås och Västmanland. Nu har vi kunnat välkomna hem Daniel Gunnarsson från Köping, Viktor Pennerborn startade i Köping och kom hit som junior. Liam Engström och Theo Keilin startade i Surahammar, kom hit som juniorer och återvänder nu hem efter ett antal år iväg. Vi har Jansson-Lorek, Lundgren, Mylläri, Wengrud och nu Lukas som västeråssöner. Pantzare och Thörnqvist som kommit hit till juniorverksamheten och tagit sig upp i A-laget. Carl Jakobssons pappa, Peter, spelade här i åtta säsonger. Det finns en stark lokal anknytning som vi tror kommer göra att det betyder någonting extra att spela för Västerås IK, säger Peter Popovic.

Lukas Zetterberg har gjort 207 poäng på 339 matcher i Västerås A-lag. Vid två tillfällen har han gjort över 40 poäng på en säsong i Hockeyallsvenskan. Kontraktet är skrivet över en säsong.