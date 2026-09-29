Tunga skadebesked för Edmonton

Frederik Andersen är inte tillgänglig för Edmonton Oilers under de närmaste månaderna. Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Skadeproblemen som har plågat Edmonton Oilers under försäsongen ser ut att följa med laget in i grundserien.

När huvudtränaren Mike Babcock mötte pressen efter tisdagens morgonvärmning meddelade han att flera spelare väntas bli borta under en längre period.

Trotjänaren Ryan Nugent-Hopkins missar premiären på grund av en underkroppsskada. Babcock bedömer dessutom att forwarden blir borta i omkring två veckor.

Centern Jason Dickinson, som redan väntades missa inledningen av säsongen 2026/27, har enligt Babcock ännu inte kunnat börja belasta kroppen fullt ut.

– Han har inte kunnat trycka på ännu, sade Babcock.

Frederik Andersen skadad: "Han har en bit kvar"

För Matthew Savoie är prognosen ännu längre. Babcock uppger att forwarden har mer än sju veckor kvar innan han kan vara tillbaka.

– I början av veckan var han åtta veckor bort, sade Babcock.

Målvakten Frederik Andersen kan i sin tur bli borta ända fram till december.

– Kanske december … han har en bit kvar, sade Babcock.

Dickinson drabbades enligt tidigare uppgifter av ett bakslag under träningslägret, vilket har gjort att han inte kunnat spela någon av försäsongsmatcherna. 31-åringen hade höga förväntningar på sig inför den nya säsongen.

Han var en av Oilers mest uppmärksammade värvningar inför förra säsongens trade deadline och imponerade tillräckligt på klubbledningen för att få ett femårigt kontrakt i juni. Avtalet är värt fyra miljoner dollar per säsong och sträcker sig till och med säsongen 2029/30.

Skulle återförenas med Mike Babcock

Varken Savoie eller Andersen fanns med laget inför träningslägret. Båda hade skadeproblem från sommaren att återhämta sig från.

Andersen skrev i somras på ett ettårskontrakt värt 2,8 miljoner dollar och var tänkt att bli förstamålvakt, 1A, före Tristan Jarry.

Dansken återförenas därmed med Babcock bara några månader efter att ha vunnit Stanley Cup med Carolina Hurricanes. Andersen gick 13–2 under slutspelet innan han ådrog sig en skada som gjorde att Brandon Bussi fick ta över resten av slutspelet.

Savoie gjorde sin första hela NHL-säsong 2025/26 och noterades för 18 mål och totalt 37 poäng på 82 matcher. Han stod för en assist i Oilers första slutspelsrunda, där laget överraskande slogs ut av Anaheim Ducks.

Edmonton Oilers inleder säsongen 2026/27 mot Vancouver Canucks i natt, svensk tid.