Första hemmasegern - på 26 år

Löven vann första hemmamatchen i SHL på 26 år. Foto: Bildbyrån

Den 15 februari 2001 besegrade IF Björklöven Färjestad hemma i Umeå ishall med 4-3 inför 2630 åskådare. Där och då var det nog inte många som trodde det skulle bli den sista segern i Sverige högsta serie på 25 år.

Under tisdagskvällen fick Umeåpubliken inte bara måljubla för första gången när Robin Kovács gjorde det första målet på hemmais på 26 år. Man fick dessutom fira en första seger.

Björklöven slog HV71

Det skulle bli en målrik första period där Jan Mysak gav gästerna ledningen med 1-0 efter drygt fyra minuter. Knappt tre minuter senare skulle dock det första efterlängtade hemmamålet för Björklöven när Robin Kovacs kvitterade i powerplay. Lukas Rousek svarade dock i HV71:s första powerplay och gav gästerna ny ledning. Innan den första perioden var över skulle dock Löven kvittera igen, när Topi Niemelä skickade in en puck som styrdes på Hugo Fransson in i mål.

Halvvägs in i andra perioden kunde Joel Mustonen ge Björklöven ledningen efter slarv från HV. Med drygt två minuter kvar av andra perioden skulle näsa HV-bjudning komma. Nikola Pasic spelade pucken rakt i gapet på Marcus Nilsson som kunde servera Lukas Ekeståhl-Jonsson fram till 4-2.

Den tredje perioden blev sedan mållös och Björklöven kunde inkassera sin första hemmaseger.

-- Första är inte bra, men vi lyckas överleva den. Sen tycker jag vi visar vad vi är för typ av lag, vi åker mycket skridskor och jag tror vi är jobbiga att möta, säger Ekesthål-Jonsson efter matchen.

-- Det är alltid skönt att studsa tillbaka, framför allt här på hemmaplan. Få en tidig seger för fansen tror jag betyder mycket för oss och för dom.

Björklöven - HV71 4-2 (2-2, 2-0, 0-0)

Björklöven: Robin Kovacs, Topi Niemelä, Joel Mustonen, Lukas Ekeståhl-Jonsson

HV71: Jan Mysak, Lukas Rousek