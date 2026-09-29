Leo Carlsson skriver ett öppet brev till fansen av Anaheim Ducks – efter sommarens kontraktsdrama. Foto: Bildbyrån

Foto: Bildbyrån/Montage

Det blev en händelserik sommar för Leo Carlsson. Den svenske 21-åringen skrev ett offer sheet med Philadelphia Flyers värt omkring 870 miljoner kronor , men Anaheim Ducks valde att matcha avtalet och behöll därmed sin svenske stjärna.

I ett öppet brev till Ducks supportrar berättar Carlsson nu om processen – och hur hans önskan hela tiden var att få stanna i Orange County i Kalifornien.

”Kontraktsförhandlingarna under sommaren var mycket att hantera för alla inblandade. Men när allt kommer omkring är Anaheim där jag vill vara resten av mitt liv”, skriver Leo Carlsson.

Leo Carlsson – NHL:s bäst betalde spelare 2026/27

Han medger samtidigt att det var svårt att tacka nej när Flyers erbjöd honom den lukrativa möjligheten till ett femårskontrakt värt 18 miljoner dollar per säsong – som gör honom till ligans bäst avlönade spelare säsongen 2026/27.

”När den siffran dyker upp är det svårt att säga nej i den situation jag befann mig i. Jag hoppas att alla kan förstå det.”

Samtidigt beskriver han hur jobbigt det var att föreställa sig en framtid någon annanstans.

”Det var uppenbart svårt att tänka på hur jag skulle kunna lämna och inte veta vart jag skulle hamna. Men jag är så glad att allt löste sig.”

Har kämpat med stammande hela livet

I brevet väljer Carlsson också att berätta öppet om något han har levt med under hela sitt liv – sitt stammande.

”Jag har hanterat ett stammande hela mitt liv, men det har blivit bättre sedan jag kom till USA och började arbeta med en logoped.”

Carlsson berättar att det framför allt kunde vara jobbigt när han skulle prata inför klassen i skolan som barn och senare framför kameror. Han har dessutom en tendens att prata snabbt.

”Ibland tycker jag själv att jag pratar långsamt framför kameran, och sedan tittar jag på det efteråt och inser att det gick supersnabbt.”

Tog hjälp av logoped

Med hjälp av en logoped har han blivit bättre på intervjuer och tv-framträdanden. Samtidigt har Carlsson valt att vara öppen med problemet – något han hoppas kan hjälpa andra barn som stammar.

”Om de ser någon som mig, som stammar men har hanterat det och lyckats, så vet de att de också kan göra det.”

Leo Carlsson och Anaheim Ducks inleder NHL-säsongen borta mot Stanley Cup-finalisten Vegas Golden Knights tidigt på lördag morgon.