Lukas Rousek svarar efter ryktet om att han kan återvända hem till Tjeckien.

Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter att ha plockat fem poäng på de första sju matcherna var HV71 kvar i botten av SHL som det enda laget i ligan utan en trepoängare inför lördagens omgång.

I hemmamatchen mot Brynäs kom dock ett efterlängtat trendbrott för smålänningarna. HV vann nämligen med 3-2 efter ett sent avgörande av Justin Kloos som satte segermålet med mindre än två minuter kvar att spela.

Därmed har HV71 till slut inkasserat sin första trepoängare för säsongen.

– Det känns bra och det var en grym känsla när vi gjorde sista målet. Sedan visste vi att det var några minuter kvar och det kan hända mycket så vi fokuserade bara på att avsluta starkt och hålla undan, säger HV-forwarden Lukas Rousek till hockeysverige.se och fortsätter:

– Det var en tuff match och powerplay hjälpte oss mycket såklart. Det blir avgörande i sådana här tajta matcher. Vi har väntat länge på de här poängen och vi är väldigt glada. Jag tycker att vi förtjänade det med tanke på hur vi spelade också.

Lukas Rousek om nya stjärnkedjan i HV71

Lukas Rousek fick också nytt sällskap i kedjan till matchen mot Brynäs. Redan under torsdagens match mot Rögle parades Rousek ihop med stjärnorna Jan Mysak och Pavol Regenda. Den ”tjeckoslovakiska” kedjan fick sedan fortsatt förtroende in till lördagens match.

– Jag tycker att det kändes bra, sedan vet vi att vi kan utvecklas och spela ännu bättre. Vi har bara gjort en match här men det känns som att vi passar bra tillsammans. Vi ska fortsätta bygga vidare på spelet. Det är mycket lättare när vi snackar samma språk och kan prata på ett annat sätt. Det underlättar väldigt mycket, säger 27-åringen.

HV71:s nya stjärnkedja med Pavol Regenda, Lukas Rousek och Jan Mysak.

Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Hur är det att spela med Mysak och Regenda?

– Det är två väldigt skickliga spelare, sedan måste man ändå alltid lägga ner jobbet oavsett hur skicklig man än är. Vi behöver ändå förbättra vissa delar, precis som laget. Så vi ska fortsätta jobba och försöka hitta mer och mer kemi.

Starka starten på säsongen: ”Har förberett mig bättre”

Förra året värvades Lukas Rousek till HV71 efter fyra säsonger i Buffalo Sabres organisation där han bland annat fick spela 17 NHL-matcher samt öste in poäng i farmarligan AHL. Den starke playmakern fick en lite tuffare start i SHL men växte sedan under säsongens gång och landade till slut på 31 poäng efter 52 matcher i grundserien. I kvalet mot Leksand sköt Rousek sedan det avgörande målet som räddade SHL-kontraktet för HV71.

Den här säsongen har tjecken dock fått en klart bättre start med 2+5 för sammanlagt sju poäng på de åtta inledande matcherna.

– Det känns bra. Om jag bara jämför med förra säsongen känns det som att jag har kommit in bättre i år. Nu vet jag mer av vad jag ska förvänta mig och vad som krävs för att spela i ligan. Jag har förberett mig bättre, har haft en längre sommar och lagt ner mycket tid i gymmet för att vara mer redo för spelet här. Jag tycker att det känns mycket bättre än förra året när jag först kom hit.

Efter en tyngre start i fjol har Rousek inlett klart bättre i år.

Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Svarar efter ryktet om Sparta Prag: ”Det stämmer inte”

Tidigare i veckan kom det dock oväntat uppgifter om att Lukas Rousek kunde lämna HV71 . Enligt tjeckisk media vill Rouseks tidigare klubb, Sparta Prag, värva hem forwarden redan nu och CZ Hockey News uppgav till och med att parterna var ”nära att skriva kontrakt”.

Uppgifterna dementerades dock kraftigt av Rouseks agent Martin Podlešák som kallade det för ”en påhittad historia” .

Nåddes du också av ryktet och hur reagerade du när du fick höra om det här?

– Ja, jag fick en del meddelanden från vänner om det. Direkt när jag fick höra om det pratade jag med klubben här och förklarade att jag inte har några tankar på att lämna. Jag har ingen aning om var det kommer ifrån, för det stämmer verkligen inte, svarar Lukas Rousek.

Rousek bekräftar att han har haft kontakt med Sparta Prag, men menar att det inte finns på kartan att lämna HV71 mitt under säsongen.

– De har hört av sig och frågat mig vad jag känner, hur situationen ser ut och ifall jag skulle vilja flytta hem. Jag svarade ärligt att det inte är aktuellt just nu. Det finns ingen anledning för mig att flytta hem nu. Jag kommer alltid vara intresserad av att vända hem, och spela hemma, men jag är nöjd och glad med allting här i Sverige. Jag trivs bra i HV, i staden och med organisationen här. Det finns ingen anledning för mig att lämna nu.

Lukas Rousek har inga tankar på att lämna HV71 under säsongen.

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Du är helt inställd på att stanna här då?

– Ja, jag har kontrakt här hela säsongen och det tänker jag fullfölja. Ingenting har förändrats. Jag trivs bra och älskar att spela här och kommer göra det hela säsongen. Sedan får vi såklart se vad som händer efter det. Just nu är jag bara fokuserad på att spela bra och att göra allt jag kan för att hjälpa laget.

Lukas Rousek om framtiden i HV71: ”Stänger inga dörrar”

Lukas Rousek skrev ett tvåårskontrakt med HV71 när han värvades i fjol. Avtalet löper därmed ut efter årets säsong och Rouseks framtid är osäker från och med 2027.

Hur går tankarna? Är du öppen för att stanna i HV71 och Sverige eller blickar du hem mot Tjeckien?

– Vi får se, allt är möjligt. Jag stänger inga dörrar. Det är mycket som spelar in där, både hockeyn men också saker utanför. Det är en business också och man vet aldrig vad som kan hända. Vi får se. Som jag sade trivs jag bra här och jag är väldigt glad att spela för HV71. Sedan får vi se vad som händer nästa säsong, avslutar Lukas Rousek.