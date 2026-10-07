Lukas Rousek jagas av Sparta Prag, enligt uppgifter.

Foto: Jonas Ljungdahl / Bildbyrån.

HV71 har inlett säsongen trevande och letar fortfarande efter sin första trepoängare. Ett glädjeämne har däremot varit Lukas Rousek. Den tjeckiska forwarden, som gjorde 31 poäng förra säsongen, har inlett med sex poäng på lika många matcher.

Med det är han bäst i laget tillsammans med Hugo Fransson.

Forwarden gör sin andra raka säsong i Sverige och kom till SHL efter fyra säsonger i Nordamerika med spel i både AHL och NHL. Innan det huserade 27-åringen i Sparta Prag hemma i Tjeckien. Nu kommer också uppgifter från hemlandet om att klubben vill värva tillbaka honom.

Sparta Prag vill ha HV71:s Lukas Rousek

Enligt CZ Hockey News är de nära att skriva kontrakt med honom och ser honom som en välbehövlig injektion i laget.

Lukas Rousek gjorde under sin senaste säsong i klubben 38 poäng på 49 matcher. De tjeckiska klubbarna har under de senaste säsongerna också gått aggressivt på sin inhemska spelare. Inte minst David Tomásek vände hem till Dynamo Pardubice för en monsterlön på ett sex år långt kontrakt. Nu återstår det att se om Sparta Prag vill slanta upp till HV71 för att värva hem forwarden redan den här säsongen.

Hockeysverige.se har sökt HV71:s sportchef Johan Hult.