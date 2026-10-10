Frälste HV71 – tar första trepoängaren

Det blev en tät sammandrabbning i Husqvarna Garden där HV71 öppnade målskyttet tidigt i powerplay genom Justin Kloos. Brynäs IF kvitterade tidigt i den andra perioden via Bobby Trivigno, men hemmalaget återtog ledningen i spel fem mot tre när Riley Woods satte 2–1.

Gästerna gav inte upp och i den tredje perioden kvitterade Jakob Silfverberg till 2–2 för Brynäs. När matchen ser ut att gå mot förlängning slog Justin Kloos till med sitt andra mål för kvällen och avgjorde till 3–2 för HV71. Brynäs tog timeout och plockade ut målvakten Magnus Chrona i slutsekunderna, men hemmalaget höll undan.

Segern innebär att HV71 kliver upp på åttonde plats med 8 poäng, medan Brynäs ligger kvar på femte plats med 12 poäng i den jämna tabellen.

Matchfakta

HV71 – Brynäs IF 3–2 (1–0, 1–1, 1–1)

Första perioden: 1–0 (05.11) Justin Kloos (Lukas Rousek, Malte Gustafsson) PP1

Andra perioden: 1–1 (20.44) Bobby Trivigno (Jaret Anderson-Dolan) 2–1 (25.40) Riley Woods (Hugo Fransson, Jan Mysak) PP1

Tredje perioden: 2–2 (53.50) Jakob Silfverberg (Kieffer Bellows, Johannes Kinnvall) 3–2 (58.03) Justin Kloos (Hugo Fransson, Aleksi Heponiemi)

Skott: 18–18 (9–7, 9–11, -)

Utvisningar: HV71: 4x2 min. BIF: 6x2 min.