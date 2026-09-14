Lucas Wallmark är en av Björklövens stora stjärnor kommande säsong.

Foto: Maxim Thore / Bildbyrån.

IF Björklöven är tillbaka i SHL och har även fått hem sin stora stjärna Lucas Wallmark. Han skrev på ett sex år långt avtal med föreningen och avsåg även att spela för dem i Hockeyallsvenskan. Det efter att ha tagit sig ur ett kontrakt med Fribourg-Gottèron.

Det hade däremot kunnat bli en annan historia.

Biel-Bienne försökte värva Lucas Wallmark

Christian Dubé, sportchef för Biel-Bienne, bekräftar för La Liberte att han försökte värva svensken till sin klubb. Intresset ska enligt honom ha varit ömsesidigt. Men då valde Fribourg att sätta stopp för affären. De ville inte att stjärnan skulle gå till en klubb i samma liga.

Därför blev det istället en flytt hem till Sverige.

Lucas Wallmark avslutade sin sejour i Schweiz på bästa sätt. Han avgjorde match sju på övertid och sköt pokalen till Fribourg. Totalt gjorde han 150 poäng på 182 matcher i Schweiz.