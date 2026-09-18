PREMIÄR: Här är första avsnittet av All In Hockey

Mike Helber och Uffe Bodin leder All In Hockey. Foto: DBet

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I samarbete med DBet kan vi stolt presentera den nya podcasten All In Hockey. Varje torsdag diskuterar Mike Helber och Uffe Bodin de hetaste ämnena i hockeyvärlden. Det kan vara allt från den inhemska hockeyn till hur det går för svenskarna i Nordamerika.

I det första avsnittet blir det en preview inför den stundande säsongen i både SHL och Hockeyallsvenskan. Mike och Uffe presenterar sina tabelltips och debatterar olika lags styrkor och svagheter. I SHL är de överens om både toppen och botten, men i allsvenskan är de oense om vem som tar hem grundserien och argumenterar högljutt för sina val.

Det blir också en djupdykning i Djurgårdens IF Hockeys nyförvärv Oliver Wahlstrom och hans profil. Mike tror att den svensk-amerikanske forwarden blir en succé medan Uffe benämner honom som en "high risk-high-reward-värvning". Han drar paralleller till en annan amerikansk SHL-spelare som behövde lite tid att anpassa sig till den nya ligan i fjol – men som blev en hit till slut.

Fokus läggs även på den kanske bästa svenska rookiekullen i NHL:s historia. Mike och Uffe diskuterar förväntningarna på Anton Frondell, Ivar Stenberg och Viggo Björck inför deras stundande NHL-camper med Chicago, San Jose respektive Winnipeg. Vem är den största talangen av de tre – och vem kommer att ha den bästa karriären?

All In Hockey släpps varje torsdag och går att ta del av på både YouTube och i din poddspelare.