LHC-tränarens attack mot ligan: "Så jävla amatörmässigt"

Linköpings tränare Tim Brithén.

Foto: David Wreland/Bildbyrån

Slutskedet av SDHL -matchen mellan Linköping och Färjestad blev dramatisk.

Med matchens sista puckkontakt skickade Hilda Ljungberg in pucken bakom Ida Boman i Färjestads-målet, samtidigt som slutsignalen ljöd i Saab Arena. Om kvitteringen skulle stå sig var emellertid ovisst – och efter en stunds överläggande bland domarna dömdes målet bort.

Domarna kunde inte säkerställa via video huruvida pucken hade korsat mållinjen innan matchen var slut eller inte. Detta till följd av att det inte fanns någon matchklocka på videon – något som irriterar LHC-tränaren Tim Brithén.

– Det är så jävla amatörmässigt. Alltså, rakt igenom. Att vi liksom inte har de grejerna, säger Brithén till Corren .

Säker på mål: "Jävligt frustrerande"

Ljungberg var själv säker på att målet skulle godkännas.

– Jag frågade. Anledningen är att de inte har någon matchklocka på videon. Enligt alla på isen är det mål, även Färjestadspelare, så det är jävligt frustrerande, säger hon.

I stället för en sen kvittering förlorade Linköping matchen med 2–3 och inkasserade därmed sin andra förlust på två matcher den här säsongen. För Färjestad var segern lagets första denna SDHL-säsong.