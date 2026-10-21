Kyle Crnkovic väljer bort Kalmar – flyttar till Finland.

Foto: Jeff McIntosh/The Canadian Press/Alamy

Kalmar drabbades av ett tungt bakslag innan säsongsstarten när tilltänkte spetsspelaren Massimo Rizzo gick sönder och således väntas missa hela säsongen 2026/27 . Sedan dess har Kalmar legat ute på marknaden i jakten på att hitta en ersättare till Rizzo.

Tidigt stod det klart att Kalmar plockade in talangen Jakob Ihs-Wozniak på lån från Luleå , men Kalmar söker samtidigt också efter en ny spetsspelare som kan förstärka offensiven.

I september skrev Expressen då att Kalmar visade ett tydligt intresse för 24-årige Kyle Crnkovic som senast kom från AHL-spel med San Jose Barracuda. Även om Kalmar jagade kanadensaren uppgavs även andra klubbar i Europa finnas med i bilden.

Nu står det också klart att Kyle Crnkovic väljer bort en flytt till Kalmar och Sverige.

Kyle Crnkovic nobbar Kalmar – klar för KalPa



Under onsdagen har Crnkovic nämligen presenterats av KalPa i Finland. Där har han skrivit på ett kontrakt för resten av säsongen 2026/27.

– Den här säsongen kommer att få en ny karaktär efter landslagsuppehållet i november, då vi huvudsakligen börjar spela tre matcher i veckan. I takt med att tempot i matcherna ökar behöver vi bredd i vår laguppställning och för det andra behöver vi också stärka vår offensiv. Med Crnkovic kommer vi att uppfylla båda dessa punkter. Kyle är en riktigt skicklig och snabb forward, en spelare som passar in i KalPas spelsätt. Han har gjort riktigt starka resultat i WHL och ECHL och har även visat sin nivå i AHL, säger KalPas sportchef Sami Kaartinen.

Kyle Crnkovic gjorde stor succé tidigt i sin karriär då han spelade i juniorligan WHL. Säsongen 2021/22 kom han femma i poängligan efter att ha producerat 94 poäng på 68 matcher för Saskatoon Blades. Den följande säsongen blev han WHL-mästare med Seattle Thunderbirds och kom sedan tvåa i poängligan samt blev uttagen i All Star-laget under prestigefyllda Memorial Cup.

De senaste åren har Crnkovic levererat starka siffror i farmarligans farmarliga ECHL. I fjol stod han för 47 poäng på 43 matcher för Wichita Thunder och totalt har det blivit 153 poäng på 175 matcher i ECHL för forwarden. Under sin karriär har 24-åringen också spelat 24 AHL-matcher.

Nu flyttar Kyle Crnkovic alltså till Europa för spel i finska KalPa den här säsongen.