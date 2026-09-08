Mardrömmen: Nyförvärvet kan missa hela säsongen

Massimo Rizzo i Lehigh Valley Phantoms.

Foto: Jonathan Tenca/CSM

Det var under försäsongsmatchen mot Vimmerby HC som Massimo Rizzo skadade sig. Nu har Kalmar HC också fått en dyster prognos på kanadensaren. Det handlar nämligen om en allvarlig knäskada som gör att 25-åringen kan missa hela säsongen.

Något som Expressen var först med att rapportera om.

Forwarden har de senaste två säsongerna spelat i AHL och ECHL i Nordamerika. Innan det spelade han även tre säsonger på college där han var riktigt produktiv. Det är också en kille som Kalmar hoppades skulle vara en offensivt ledande spelare i laget.

– Han är en av dem som är här för att bidra med poäng. Han har levererat poäng var han än spelat och jag vill tro att han hade kunnat fortsätta med det på den här nivån också. Det är klart att det är ett avbräck och ett hack i skivan i det här läget, säger Daniel Stolt till Expressen.

Kalmar letar efter förstärkning

Inför den allsvenska säsongen har Kalmar 13 forwards under kontrakt. Varav en är inlånad från Skellefteå, Viktor Klingsell. Nu kan det bli aktuellt att återigen ge sig ut på marknaden.

Det för att inte riskera att hamna i en jobbig sits rent numerärt i början av säsongen.

– Vi sitter och tittar på lite olika möjligheter. Det kan antingen bli ett lån, ett korttidsavtal för att ersätta en skadad spelare eller att vi letar efter något mer permanent.