Lånar ut talangen: "Han har begärt att bli utlånad"

Jakob Ihs-Wozniak. Foto: Bildbyrån.

Jakob Ihs Wozniak gjorde förra säsongen 23 poäng på 36 matcher som utlånad till IF Björklöven i Hockeyallsvenskan. Nu står det klart att Luleås forwardslöfte lånas ut på nytt.

Den här gången till Kalmar HC.

– I helgen har Jakob begärt att få bli utlånad till HockeyAllsvenskan, då han vill ha en större roll än den som han har kunnat erbjudas av oss under försäsongen, säger assisterande GM Ulf Engman.

– Det är viktigt att unga spelare får mycket speltid för att kunna utvecklas, därför har vi gått med på önskemålet kring utlåningen och önskar honom all lycka till i Kalmar.

Jakob Ihs Wozniak till Kalmar

Ihs Wozniak är sistaårsjunior och högaktuell för att få spela JVM i vinter.

- Det ska bli superkul att komma till Kalmar, har alltid varit riktigt bra stämning och inramning när jag har spelat mot Kalmar och jag har alltid tyckt att Kalmar spelar en rolig hockey, säger 19-åringen till Kalmars hemsida.