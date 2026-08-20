Avslutar karriären – blir domare

Kevin Karlsson avslutar karriären och blir domare.

Foto: Bildbyrån (montage).

Förra veckan drog många av de Hockeyallsvenskan lagen igång sin försäsong. Ett nytt kapitel, en ny resa, en ny utmaning. Men varken i IK Oskarshamn eller någon annan trupp var Kevin Karlsson uppskriven. Istället satt han hemma, med ett stort beslut bakom sig.

– När jag sett någon snutt av en match så känns det lite konstigt att man inte är på isen och kör... men samtidigt ganska skönt, börjar den snart 30-årige backen när hockeysverige.se når honom.

... eller TIDIGARE backen, för det är vad Karlsson bestämt, att han avslutar spelarkarriären.

– Jag hade kanske fortsatt om det kommit en förlängning i Oskarshamn, där vi inte hade behövt flytta på oss, men nu fyller jag ändå 30, så jag känner att det är lika bra att ta det här nu. Det är en bra ålder för att börja en civil karriär också, berättar han.

Resan som började i Linköpings juniorverksamhet tog Karlsson till Tyringe, HC Dalen, Vimmerby och Troja/Ljungby, men också vidare upp i Hockeyallsvenskan med två säsonger där SHL var det stora målet – i Djurgårdens IF Hockey. Det är dock de sista åren som gjort att detta beslut växt fram. År där Karlsson lämnat både Nybro och danska Odense i förtid, och båda gångerna hamnat i Oskarshamn.

– De två senaste blev ganska stökiga med två flyttar mitt i säsongen, och känns som att man lätt kan fastna. Man flyttar runt, hoppar mellan klubbar, och sen är du helt plötsligt 35, 36 och du vet inte riktigt vad du ska göra, säger han.

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Bryter onda spiralen: "Jag har älskat det, men det där runt omkring..."

Den där onda spiralen med uppbrott och nya klubbar nämnde även Kevin Karlsson när han, i december, skrev på för Oskarshamn igen. En spiral som inte påverkat motivationen på isen, utan snarare gjort att han tröttnat på cirkusen utanför.

– Hockey är ju... jag har älskat det, och varenda gång jag kollar på en match kommer jag sakna att spela, men just det där runt omkring... om du har ett längre kontrakt på ett fast ställe är det lätt att spela hockey, och lättare att få alla bitar att klaffa, men när du hoppar mellan kontrakt så blir det tufft. Det är det jag känner, att det är bättre att bryta. Jag tror inte heller att något längre, tryggt, hade kommit, och var det bättre att fokusera på något nytt istället, berättar han.

Kevin Karlsson fortsätter om känslorna under återkomsten i IKO. En tid som innehöll hans sista 33 matcher i karriären.

– Det är ett lite tvådelat svar egentligen, det är klart att det (osäkerheten) påverkat lite, men sen är man ändå inne i det och känner att det inte gör det. Men det är klart, om du har den tryggheten och vet att du sitter på kontrakt, så spelar du lite mer avslappnat.

Karlsson gör upp med Weigel under semifinal sex 2023.

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån.

Hur ser du tillbaka på karriären nu när den är slut?

– Jag började min seniorkarriär i Tyringe och fick ändå komma till Djurgården, som ändå är Sveriges största klubb. Sen har jag alltid haft ett mål att ta mig upp till SHL, men jag tror att chanserna dog lite när jag inte lyckades gå upp med Djurgården. Jag är ändå väldigt stolt över den resan, och att jag fått uppleva stora och häftiga matcher som inte många spelare får göra här i Sverige.

– Jag är ändå nöjd. Sen kan man alltid ångra att det inte avslutas på ett bättre sätt, men ibland så blir det inte så, då får man bara acceptera det.

Tränare, polis eller domare? "Lite av en slump"

Acceptera och gå vidare är också precis vad Kevin Karlsson gjort, även om nästa kapitel kommer nästan lika oväntat för honom som för alla som nyligen sett honom i den svenska andraligan.

– Det var faktiskt lite av en slump. Tanken var, nu när jag bestämde mig för att lägga av, att jag skulle söka mig till polisen, berättar han.

Det nya kapitlet blir istället att skipa rättvisa på isen – som hockeydomare.

– Min tanke var att kunna döma lite under polisutbildningen, fast mer som hobby bara. Men det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. När jag pratade med förbundet sen berättade de om satsningen för oss gamla elitspelare. Jag kände "jag hoppar på det tåget och kör", berättar han.

Kevin Karlsson beskriver det som lite av en "käftsmäll" att polisspåret inte blev av, men har nu landat i verkligheten där han ska börja döma, samtidigt som han börjar studera till hösten.

– Allt löser sig ändå, säger Karlsson, och trycker samtidigt på att både han och hans fru ville ha lite trygghet och stabilitet efter de två senaste årens flyttar.

Så du har egentligen inte haft tankarna på att gå domarspåret de senaste åren?

– Nej, det var mer att det passade nu. Jag hade nog helst velat ta upp en tränarkarriär och testa det, men just nu när vi har en son på nio månader, och tanken är att vi ska skaffa några syskon till honom, så känner jag att jag inte kan lägga ner den tiden som krävs för det. Samtidigt vill jag ändå hålla på med hockeyn på något sätt, och då passar det här med att döma ganska bra, att man får styra sig själv lite, och är lite friare.

Domare Stefan Johansson och Kevin Karlsson, Troja/Ljungby, 2021.

Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån.

Karlsson: "Det behövs domare med en spelarbakgrund"

Första steget blir troligen att döma U16, U18 och eventuellt division 3 och division 2. "Sen får man väl se hur duktig man är på det", menar Karlsson.

– Det är bra att man har vissa bitar på plats redan, säger Kevin Karlsson om skridskoåkningen.

– Jag har förstått det som att man ändå kan jobba sig upp ganska fort om det faller sig naturligt, tillägger han.

Om hur lång tid är du färdig med alla stegen och kan börja döma?

– Jag ska köra en utbildning nästa vecka. Det är första utbildningsdagen. Sen har jag fått träna på regelboken nu under sommaren också. Men jag ska döma någon match mellan första och andra utbildningsdagen, och sen blir det full fart efter det. Man får väl lite att slå på, men sen är det mest att bara slänga sig ut och köra.

Kevin Karlsson var ingen riktig buse under karriären, men har själv suttit i utvisningsbåset många gånger. Något framförallt Daniel Wessner visat att man kan göra innan en karriär i zebra-dressen.

– Jag tycker om Wessner på isen. Jag tror att det behövs domare med en spelarbakgrund. Man får en bättre förståelse för vad spelarna själva vill ha för bemötande, och känsla kring hur matcherna ska flyta på. Samtidigt tror jag att man kommer att få stor respekt för domarna man har haft. Det är en svår roll, men jag ser fram emot det. Det ska bli spännande och kul att få se den sidan av isen också, avslutar Kevin Karlsson.