4 december 2024 skrev han på för IK Oskarshamn för första gången. Nu, ett år senare, är Kevin Karlsson plötsligt tillbaka efter ett nytt uppbrott. För hockeysverig.se berättar backen om hur han blev utkastad ur danska Odense Bulldog.

– Nio timmar efter att sonen fötts skrev sportchefen att min väska var packad, säger 29-åringen.

Kevin Karlsson är tillbaka i IK Oskarshamn. Foto: Bildbyrån (montage).

”Ja, det blev rivstart direkt, men det var jäkligt kul att få spela igen”

Orden kommer från Kevin Karlsson när hockeysverige.se når honom dagen efter återkomsten i IK Oskarshamn, men bakom de där orden är det inte bara glädje. När den danska klubben Odense Bulldog meddelade att man brutit med svensken, 1 december, uppgav man att det aldrig var någon bra ”match” från början, men anledningen är mer ovanlig och överraskande än så.

Karlsson, som aldrig tidigare spelat utanför Sverige, öppnar upp och ger sin version.

– Grunden till att de valde att bryta med mig är att jag missade tre matcher kring födseln av vår son, där en av matcherna var på förlossningsdagen, säger 29-åringen och fortsätter:

– Jag hade en kontakt med tränaren när vi åkte till sjukhuset, och meddelade efteråt att det hade gått bra. Han ville att jag skulle spela och jag sa att jag inte kunde. Ungefär nio timmar efter att sonen fötts skrev sportchefen att min väska var packad, att de förväntade sig att jag skulle spela, och att jag skulle svika laget annars. Det satte mig i en jobbig sitt, men det var självklart för mig att inte lämna min fästmö och min nyfödda son.

Backen med erfarenhet från Troja/Ljungby, Djurgården, med mer, hade fått en stor roll under den första tiden i Odense, och även levererat poäng. Nu fick han plötsligt tänka om. Detta efter att han kallats in till ett möte efter landslagsuppehållet.

– Han föddes på tisdagen sen spelade jag på fredagen, men missade söndagens match, och sen var det landslagsuppehåll. På mötet därefter fick jag höra att jag inte var en bra lagkamrat, att jag hade svikit laget och att de inte ville ha kvar mig.

Vad gör man i en sådan situation?

– Just då fick jag bara acceptera det. Det är inte så mycket jag kan göra åt saken om det beslutet är taget. Jag försökte få exempel och lite mer tydlighet, men det fanns inte något riktigt konkret som sades… det är klart att man blir chockad. Jag tror att ingen förväntar sig att man ska få sparken över tre missade matcher runt en förlossning. Vi var ju själva nere i Danmark, långt ifrån familj och vänner som kunde hjälpa till, så jag tycker att det borde funnits lite mer förståelse.

– Samtidigt kände vi att det var lika bra med ett uppbrott efter hur vi blivit bemötta av sportchefen. Just kring det här fanns det ingen förståelse och jag fick en ganska hård ton mot mig. Det brister ju lite…

Stöttades av lagkamraterna: ”Kunde inte förstå heller”

Kevin berättar att han och sambon, innan allt detta, trivts bra under den första tiden i Danmark. Något som underlättades av att andra svenskar fanns på plats i Niklas Lundström, Arvid Bergström, Sebastian Fakt och Joakim Thelin.

– Man flyttar från Sverige, lägger tid på att trivas bra i lägenheten, skapar relationer, och så vidare. Det blir ett tråkigt uppbrott från de andra svenskarna också, säger han och fortsätter.

– Sen kunde vi inte riktigt njuta fullt ut kring förlossningsdagen heller. Det är redan en dag med en del tumult, att bli ny förälder, och sen får man det här på sig också. Men vi är starka tillsammans och jag tycker att vi har hanterat det bra.

Hur har dina svenska lagkamrater reagerat på det hela?

– Alla är ganska chockade över det. Jag tyckte att jag hade ganska bra support från laget också, där folk var ganska besvikna på beslutet, och inte riktigt kunde förstå grunden till det heller. Men som sagt, det är beslut som tas högre upp än oss spelare. Vi har ganska svag position i sådana lägen.

– Här i Sverige har vi ganska bra stöd från SICO och fack. Det utvecklats väl varje år, känns det som, men sen tror jag att vi har en bättre förståelse för sådant här med familj i Sverige. Det kanske ser annorlunda ut nere i Europa.

Kevin Karlsson i Oskarshamn 6 december 2024. Foto: Bildbyrån/Suvad Mrkonjic.

För just Karlsson, som fick lämna Nybro i förtid för nästa exakt ett år sedan skapar det här även en ändrad tankegång kring nya klubbval.

– Ja, man ska inte vara för godtrogen i den här branschen när man pratar med folk. Man måste bilda sin egna uppfattning. Jag har spelat i klubbar ganska många säsonger på samma ställe. Tre år i Ljungby, två år i Djurgården, och sen var tanken att det skulle bli två år i Nybro. Men när jag pratar med andra spelare som har varit i liknande situationer (med uppbrott), så säger folk samma sak, att det ofta blir en ond spiral.

– Nu känns det väldigt skönt att vara tillbaka i Oskarshamn. Det ger en trygghet. Jag trivs i laget och så, sen får man se vad som händer framöver, men det är klart att man kommer att välja en klubb där man ser en trygghet. Det är det man vill som hockeyspelare, man utvecklas ju bättre i en trygg miljö.

Hade tröttnat på Hockeyallsvenskan: ”Får en nytändning”

Blev det lite déjà vu-känsla att hoppa in i Oskarshamn i december det här året också?

– Jo, lite så, men jag känner halva laget och 75 procent av ledarstaden, så det blir en ganska kort startsträcka. Det känns som en trygghet ändå, vilket underlättade under matchen i går också.

– Det var fem veckor sedan jag spelade match senast, så jag var lite nervös och orolig kring vart jag stod, men det det kändes bra faktiskt. Jag kom in i det ju längre tid som gick. En bra första matchen.

Linköping-fostrade Karlsson fick sitt genombrott i Hockeyallsvenskan efter uppflyttningen med Troja/Ljungby 2021, men kände till slut att han hade tröttnat lite på ligan.

– Det jag tar med mig från den här resan är att jag får lite av en nytändning av att komma tillbaka. Jag kände tidigare att jag behövde något nytt, men nu känner jag istället att man har det ganska bra i Sverige. Det är en väldigt bra liga, hockeymässigt, där det även är väldigt professionellt, säger han.

Grunden som en tvåvägsback med offensiva kvalitéer finns där, men nu vill Karlsson även hitta lite mer kontinuitet och bli mer av en ledande spelare. Första matchen, mot Björklöven, blev en 0–4-förlust, men att det finns potential i laget är den nygamle spelaren övertygad av.

– Jag har följt ligan och följt resultat, och sen har kollat på lite matcher nu innan Oskarshamn kom på tal. Jag tycker att det finns mycket i laget. Det finns många unga spelare som har skills, och även lite äldre spelare som har rutin. Med ledarskapet som vi har så tror jag att det handlar om att lära sig att växa hela tiden, då det är en ung grupp.

– När vi möter seriens bästa lag och de säger att de spelar sina bästa första 40 minuter, då gäller det att man är konsekvent i beslut och var man lägger puckar. Det är en bit vi behöver jobba på för att vara konsekventa i vårt spel över tid.

