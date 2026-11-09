JVM-kollen: Blir det här Sveriges VM-trupp?

JVM-kollen har varit ett stående inslag på hockeysverige.se under de senaste åren. Där tittar jag ungefär en gång i månaden närmare på vilka spelare som kan skrälla sig in i truppen, vilka som är på väg att spela sig ur densamma, och på vilka som cementerar sin plats i laget och kommer få spela Junior-VM.
Nu har den sista turneringen inför truppsläppet, som sker i början av december, genomförts och vi kan så smått på allvar börja spå hur Magnus Hävelids VM-trupp faktiskt kommer se ut. Därför publiceras nu säsongens tredje och sista "JVM-koll"
Som vanligt har jag placerat in spelarna i fyra olika kategorier:
- Givna i truppen.
- Troliga i truppen.
- Formstarka/Har flyttat fram sina positioner
- Osäkra - på väg att ramla ut?
Spelarna som är i "givna" och "troliga"-kategorierna är de sammanlagt 24 spelare som jag tror kommer tas ut i någon form av bruttotrupp. Det kan nog också tillkomma en back, och jag återkommer till vem jag tror det blir. Men i de två toppkategorierna återfinns tre målvakter, sju backar och 14 forwards.
Det finns sedan ytterligare omkring tio spelare som jag fortfarande ser som aktuella för JVM-truppen. Magnus Hävelid har med andra ord fortfarande ett jobb att göra.
Vi börjar som vanligt med att titta på de spelarna som är givna.
Givna i truppen
Målvakter:
Love Härenstam, Måns Goos, Isak Sörqvist
Backar:
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