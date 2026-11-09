JVM-kollen: Blir det här Sveriges VM-trupp?
Junior-VM

JVM-kollen: Blir det här Sveriges VM-trupp?

Publicerad 09 november 2026 13:26
Måns Karlsson
Måns Karlsson
Chefredaktör
Simon Eld
Simon Eld
Redaktör och reporter
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Det är bara en knapp månad kvar tills dess att Magnus Hävelid tar ut Sveriges JVM-trupp. Hockeysverige.se tar nu tempen på de JVM-aktuella. Vi tittar närmare på spelarna som är givna, spelarna som är på väg att spela sig in i laget - och några som av olika anledningar kan vara på väg att ramla bort från en möjlig plats i laget. Och nu tippar Måns Karlsson och Simon Eld hur JVM-truppen kan komma att se ut.

  • Tre målvakter, fem backar och åtta forwards givna.
  • Doldisen som kan bli truppens joker.
  • Kan spetsspelaren tappa sin plats?
  • Spelarna som kan spurta sig in.

JVM-kollen har varit ett stående inslag på hockeysverige.se under de senaste åren. Där tittar jag ungefär en gång i månaden närmare på vilka spelare som kan skrälla sig in i truppen, vilka som är på väg att spela sig ur densamma, och på vilka som cementerar sin plats i laget och kommer få spela Junior-VM

Nu har den sista turneringen inför truppsläppet, som sker i början av december, genomförts och vi kan så smått på allvar börja spå hur Magnus Hävelids VM-trupp faktiskt kommer se ut. Därför publiceras nu säsongens tredje och sista "JVM-koll"

Som vanligt har jag placerat in spelarna i fyra olika kategorier:

  • Givna i truppen.
  • Troliga i truppen.
  • Formstarka/Har flyttat fram sina positioner
  • Osäkra - på väg att ramla ut?

Spelarna som är i "givna" och "troliga"-kategorierna är de sammanlagt 24 spelare som jag tror kommer tas ut i någon form av bruttotrupp. Det kan nog också tillkomma en back, och jag återkommer till vem jag tror det blir. Men i de två toppkategorierna återfinns tre målvakter, sju backar och 14 forwards.

Det finns sedan ytterligare omkring tio spelare som jag fortfarande ser som aktuella för JVM-truppen. Magnus Hävelid har med andra ord fortfarande ett jobb att göra.

Vi börjar som vanligt med att titta på de spelarna som är givna.

Givna i truppen

Målvakter:
Love Härenstam, Måns Goos, Isak Sörqvist 

Backar:

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