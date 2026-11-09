JVM-kollen: Blir det här Sveriges VM-trupp?

JVM-kollen har varit ett stående inslag på hockeysverige.se under de senaste åren. Där tittar jag ungefär en gång i månaden närmare på vilka spelare som kan skrälla sig in i truppen, vilka som är på väg att spela sig ur densamma, och på vilka som cementerar sin plats i laget och kommer få spela Junior-VM .

Nu har den sista turneringen inför truppsläppet, som sker i början av december, genomförts och vi kan så smått på allvar börja spå hur Magnus Hävelids VM-trupp faktiskt kommer se ut. Därför publiceras nu säsongens tredje och sista "JVM-koll"

Som vanligt har jag placerat in spelarna i fyra olika kategorier:

Givna i truppen.

Troliga i truppen.

Formstarka/Har flyttat fram sina positioner

Osäkra - på väg att ramla ut?

Spelarna som är i "givna" och "troliga"-kategorierna är de sammanlagt 24 spelare som jag tror kommer tas ut i någon form av bruttotrupp. Det kan nog också tillkomma en back, och jag återkommer till vem jag tror det blir. Men i de två toppkategorierna återfinns tre målvakter, sju backar och 14 forwards.

Det finns sedan ytterligare omkring tio spelare som jag fortfarande ser som aktuella för JVM-truppen . Magnus Hävelid har med andra ord fortfarande ett jobb att göra.

Vi börjar som vanligt med att titta på de spelarna som är givna.

Givna i truppen

Målvakter:

Love Härenstam , Måns Goos , Isak Sörqvist

Backar: