Junior-VM

Stärker JVM-aktierna: "Gjort sig given i truppen"

Publicerad 08 november 2026 18:08
Simon Eld
Simon Eld
Redaktör och reporter
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Sverige åker hem obesegrade från JVM-genrepet i Nyköping efter 2–1 mot Tjeckien. Här plockar hockeysverige.se's Simon Eld ut spelarna som stack ut mest i femnationsturneringens sista match.

  • "En stor överraskning"
  • "En sådan spelare kan du alltid peta in"
  • "Stärker hans aktier betydligt"

NYKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

4–1 mot Slovakien, 9–2 mot Schweiz, 4–2 mot Finland och nu 2–1 mot Tjeckien

Sverige lämnar sista turneringen innan JVM helt obesegrade, med styrkebesked på flera positioner, och söndagsmatchen var också en stor del av detta intryck. 

Magnus Hävelid valde att sätta, i min mening, två JVM-givna spelare åt sidan i form av Eddie Genborg och Bosse Meijer, och testade sådana som Leo Sundqvist (Forward) och Loke Krantz längre upp i laget. 

Resultatet? Ja, inte samma raketstart som de andra matcherna fått med ett tidigt mål, men samtidigt hade flertalet utvisningar med detta att göra. Dödläget i matchen bröts till slut av Casper Juustovaara Karlsson efter en läcker framspelning av Jakob Ihs Wozniak, tidigt i den andra perioden, och därefter fyllde Viktor Klingsell på till 2–0 genom att själv sno pucken och förvalta ett friläge.

Matchen blev dock fortsatt präglad av utvisningar när Rocky Langvardt tog matchstraff med en eftersläng 30 minuter in, och tredje perioden fortsatte också på samma spår. 2–0-ställningen stod sig därmed hela vägen till 56:e minuten då Tjeckien till slut fick hål på Isak Sörqvist

Juniorkronorna pressade sista minuterna i fem mot sex, men stod emot för att säkra 2–1-segern.

Här kommer Sveriges tre kronor mot Tjeckien.

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Den här artikeln handlar om:

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