SHL-stjärnan har nobbats av Tre Kronor – i tre år

Jonathan Pudas hoppas få chansen i Tre Kronor igen.

Foto: Bildbyrån (Montage)

SKELLEFTEÅ (HOCKEYSVERIGE.SE)

Tidigare den här säsongen klättrade Jonathan Pudas upp på andraplatsen på listan över SHL :s poängbästa backar genom alla tider . Den 33-årige backen har producerat totalt 343 poäng på 499 matcher i SHL och har därmed bara Magnus Johansson (447) före sig på listan över ligans poängbästa backar.

Pudas har varit en av SHL:s allra främsta backar de senaste åren, där han har blivit ligans poängbästa back de senaste två åren och förra säsongen utsågs till ligans främsta back. Trots det har den 33-årige norrbottningen inte fått chansen i Tre Kronor på över tre år.

– Jag har varit sjuk en gång, men det är den enda gången jag har tackat nej. Annars har det aldrig blivit aktuellt. För mig blir det alltid ett ja om jag får frågan, säger Pudas till Hockeysverige.se.

"För mig blir det alltid ett ja om jag får frågan"

Senast Pudas fick chansen att dra på sig landslagströjan var under VM 2023. Sedan dess har 33-åringen öst in 125 poäng på 153 SHL-matcher, men trots det har backen blivit förbisedd av Tre Kronors ledning.

– Det handlar väl om tycke och smak. Det är en otrolig konkurrens på backsidan och mycket handlar väl om vilka spelare och spelartyper som landslagsledningen gillar. Jag har bara fokuserat på vad jag kan göra och inte så mycket på frågor som jag inte har fått. Jag vill bevisa att jag är tillräckligt bra, helt enkelt.

Med den första landslagsturneringen mindre än en månad bort hoppas Pudas att han ska hinna visa framfötterna tillräckligt mycket för den nya landslagsledningen, med förbundskaptenen Rikard Grönborg i spetsen, för att få en ny chans att visa upp sig i Tre Kronor.

– Jag har inte hunnit fundera så mycket på det än. Så klart vet jag att det är en ny landslagsledning och jag går in med en inställning om att jag ska visa upp mig från min bästa sida. Jag värdesätter Tre Kronor väldigt högt och varje säsong har jag som målsättning att få chansen, säger han.

Jonathan Pudas senaste landskamp var mot Lettland den 25 maj 2023.

Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Positivt intryck av Rikard Grönborg

Euro Hockey Tour-turneringarna som spelas vid fyra tillfällen under säsongen brukar inte alltid vara uppskattade av klubblagssupportrar. För Pudas och de svenska spelarna i Europa är dessa turneringar emellertid en bra morot att ha under säsongen, menar han.

– Det är en viktig erfarenhet och lärorikt att testa på en annan typ av spel. Det är ett snäpp upp. Det är de bästa spelarna i Europa som möts, så det blir otroligt bra matcher. För min del är det alltid ett stort ja om jag får chansen och för mig är det utvecklande att sträva efter att få vara en del av dessa matcher, säger han.

Skellefteåstjärnan har hunnit träffa Rikard Grönborg under säsongsinledningen och har fått en bra bild av den nygamle förbundskaptenen.

– Under det lilla som jag har hunnit träffa honom under säsongen och under upptaktsträffen så har han gett ett väldigt bra intryck. Han har varit med tidigare och jag tror att det kan vara positivt, säger han.