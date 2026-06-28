Leksingens chock efter draften: "Fick nästan lite panik"

Jonas Lagerberg Hoen berättar om chocken över att ha blivit vald i första rundan.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Montage)

Natten mellan fredag och lördag var det dags för första rundan i NHL-draften. Där var det glitter och glamour när världens största hockeytalanger var på plats i Buffalo.

Det blev också svensk succé när stortalangerna avlöste varandra. Ivar Stenberg, Viggo Björck, Alexander Command, Malte Gustafsson och Elton Hermansson blev alla valda bland de 20 första spelarna.

Med val nummer 25 kom sedan en stor skräll när Gary Bettman ropade ut att Ottawa Senators valde Jonas Lagerberg Hoen från Leksand .

Hemma framför tv-soffan i Dalarna satt 18-åringen och hörde sitt hamn bli utropat.

– Jag var faktiskt uppe då, eller jag hade precis gått upp. Agenten ringde också och så såg jag det på tv. Jag hade satt ett larm typ 20 minuter innan och sedan såg jag mitt namn dyka upp där, säger Lagerberg Hoen till hockeysverige.se.

Jonas Lagerberg Hoen draftad av Ottawa Senators i NHL

Jonas Lagerberg Hoen berättar sedan om hur han reagerade när han fick höra att han blivit vald av Ottawa.

– Jag blev väl lite chockad men också väldigt glad. Sedan sprang jag och väckte familjen. De blev också väldigt glada men också chockade att få vakna till det, säger han med ett skratt och fortsätter:

– Det var väldigt kul, det var nästan så att man fick lite panik.

Vad menar du när säger "panik"?

– Nej, men det är mest att man blir så jäkla glad och så är det mitt i natten. Man vet inte riktigt vart man ska ta vägen.

Chocken över valet: "Andra lag hade hört av sig mycket mer"

Jonas Lagerberg Hoen missade nästan hela den gångna säsongen på grund av en korsbandsskada. Det påverkade såklart hans status inför NHL-draften. På de flesta rankingar tippades han därför inte bli vald förrän i tredje rundan. Det kom således som en stor överraskning för många när Ottawa valde att plocka upp Lagerberg i första rundan.

Du hade ju ställt alarm säger du, så det låter ändå som att du själv trodde att du skulle kunna bli vald i första rundan?

– Ja, absolut. Man försöker väl att inte tänka att man kommer gå i första rundan, så att man inte blir besviken, men jag visste att det fanns en chans. Jag hade snack med klubbarna där borta och det var efter combine som jag fick höra lite hur man låg till. Så jag visste att jag skulle kunna gå då, men det var ändå en chock när det hände.

Jonas Lagerberg Hoen var förvånad att det var Ottawa som valde honom.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Vad säger du om Ottawa Senators som valde dig?

– Det är kul, de har ju varit bra på att utveckla spelare också så det känns bra. Jag kollade mycket på dem när Erik Karlsson spelade där också, det är kul att det blev Ottawa. De har Tim Stützle också som är en jättebra spelare som jag gillar och ser upp till. Det hade varit häftigt att få spela med honom, det får man verkligen hoppas.

Tänkte du att det kunde bli Ottawa efter att du pratat med dem och de andra NHL-lagen på förhand?

– Nej, jag hade ingen aning. Det fanns andra lag som hade hört av sig mycket mer, så det trodde jag inte faktiskt.

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Jämförs med Filip Forsberg

Ottawa Senators fick det nionde och 25:e valet i NHL-draften som en del av Brady Tkachuk -trejden. De bytte däremot bort nionde valet till San Jose Sharks i utbyte mot William Eklund. Val nummer 25 var deras första i NHL-draften och de skulle sedan också välja med det 32:a valet.

Enligt Ottaws chefsscout Don Boyd var "Sens" oroliga att Jonas Lagerberg Hoen redan skulle ha blivit vald vid det 32:a valet och därför plockade de honom med val nummer 25.

– Min känsla är att vi gjorde rätt sak vid rätt tillfälle och vi fick spelaren som vi verkligen ville, säger Don Boyd via Senators hemsida .

Filip Forsberg är en annan målstark talang från Leksand som gick högt i NHL-draften.

Foto: Bildbyrån

Ottawas svenske scout Anders Östberg ger också en inblick i hur klubben ser på Lagerberg Hoen.

– Han är lite som Filip Forsberg på ett sätt. Han har en förmåga att göra en "toe drag" och skjuta. Han tar sig till rätt områden på isen för att göra mål. Vi gillar honom verkligen. Det är en målskytt och han är också bra på skridskorna. Han kan göra mål från överallt på isen. Vi hade väldigt bra intervjuer med honom och han var riktigt bra i gymmet. Han tickade alla boxar för oss, säger Östberg på klubbens hemsida.

Jonas Lagerberg Hoen berättar att han haft ett samtal med Ottawa Senators efter att han blev vald.

– De ringde och surrade lite bara och sade att de var väldigt glada att ta mig, säger 18-åringen.

Jonas Lagerberg Hoen om säsongen i Leksand: "Ska spela med A-laget"

Jonas Lagerberg Hoen har Vansbro AIK som moderklubb men flyttade till Leksand 2022 som 15-åring. Där har han sedan utmärkt sig och öst in mål för klubbens juniorlag. Säsongen 2024/25 gjorde han otroliga 27+3 på 38 matcher i Leksand och kom delad fyra i U20 Nationell s skytteliga. Han fick då också göra landslagsdebut för Småkronorna .

Den gångna säsongen inledde Lagerberg Hoen lysande med nio mål och 16 poäng på nio matcher i U20 Nationell och fick göra SHL -debut för Leksand. Då kom korsbandsskadan som innebar att säsongen var slut för talangen redan i oktober.

Han har nu återhämtat sig från skadan och i våras skrev Lagerberg Hoen på ett A-lagskontrakt med Leksand efter klubbens degradering till HockeyAllsvenskan . Nu ger han också sina tankar inför den kommande säsongen.

– Tanken är att jag ska vara med att spela med A-laget. Sedan gäller det ju att man visar att man är bra nog också, annars blir ju nedskickad till juniorerna. Det kommer att bli ett roligt år och jag ser fram emot det, avslutar Jonas Lagerberg Hoen.