Jonas Lagerberg Hoen är draftad i första rundan av Ottawa Senators.

Foto: Ronnie Rönnkvist

BUFFALO (HOCKEYSVERIGE)

Jonas Lagerberg Hoen at twenty five????

Det var många förvånade miner i Keybank Center i Buffalo denna fredagskvällen. Leksingen som har öst in mål i juniorlaget har också dragits med en tuff skada. Hans senaste match var den 18 oktober i en U20-match mot Brynäs.

Sedan dess har han rehabat en jobbig skada. Trots det har det pratats om honom som en het spelare inför NHL-draften . Många pekade ut honom som en sen andra runda. Men svenskens spetskompetens när det kommer till att göra mål är bland de bästa i hela draften.

Då valde också Ottawa Senators att ta en sving på honom.

Var inte på plats i Buffalo

Som spelare nummer 25 valde dem att plocka 18-åringen från Vansbro. Han har på de senaste två säsongerna gjort 36 mål på 47 matcher i U20-serien.

Jonas Lagerberg Hoen var däremot inte på plats i Buffalo. Något som indikerar på att inte ens han själv eller hans stab förväntade sig det här. På scenen ropade de ut att talangen är hemma.

Till nästa säsong kommer han att spela i Leksand, där han har kritat på ett A-lagskontrakt. I Hockeyallsvenskan ser han också ut att kunna få en rätt stor roll.