Klart: Här hamnar tidigare Frölundastjärnan

Johan Sundström är klar för en återkomst till Vasa.

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2023 lämnade Johan Sundström svensk ishockey efter att ha varit utfryst av Frölunda under hela säsongen 2022/23. Han flyttade till Finland för spel i Vasa Sport där han sedan blev kvar ända till den gångna säsongen. Inför transferdeadline valde dock Vasa att börja sälja av flera av sina toppspelare och Johan Sundström var en av dem.

Han gick nämligen till ZSC Lions i Schweiz för att avsluta säsongen där. Sundström noterades sedan för 2+1 på elva matcher i Zürich-klubben innan laget åkte ut mot HC Davos i semifinal. Svensken spelade dock endast i två av lagets nio slutspelsmatcher.

I våras stod det klart att Johan Sundström skulle lämna ZSC Lions då han blev avtackad utav klubben. Nu återvänder 33-åringen i stället till Finland.

Återvänder till Vasa Sport i Liiga

Under söndagen är Sundströms nästa destination nu klar. Det blir en återkomst till Vasa Sport igen. Johan Sundström skriver på ett tvåårskontrakt med finska klubben.

– Johan var en spelare vi verkligen ville få tillbaka till Sport eftersom han under flera år har varit en mycket pålitlig center hos oss. Han har särskilda styrkor både i powerplay och boxplay. Han är skicklig framför mål, där han kan producera mål, och dessutom är Johan en mycket bra högerskytt i tekningar, vilket ger oss en viktig tillgång, säger Lauri Mikkola på klubbens hemsida .

Under sin tid i Liiga med Vasa Sport stod Johan Sundström för 82 poäng på 141 matcher och han var även assisterande kapten i klubben under två av sina tre säsonger där. Nu får Sundström alltså dra på sig Vasa-tröjan igen.

Johan Sundström vann Stefan Liv Memorial Trophy 2016

Hemma i Sverige har göteborgaren endast spelat hemma i Frölunda. Han kom upp genom klubbens juniorled och blev sedan en ordinarie SHL -spelare för klubben redan som ung. Sundström, som var med och vann JVM -guld med Sverige 2012, flyttade sedan till Nordamerika där han spelade tre säsonger i New York Islanders organisation. Han fick spela elva NHL -matcher för Islanders, men i övrigt blev det enbart spel i farmarligan AHL.

2015 vände Johan Sundström hem till Frölunda igen och var en av SHL:s bästa spelare när Frölunda vann SM-guld 2016. Han stod för nio poäng på 16 matcher i slutspelet och vann sedan Stefan Liv Memorial Trophy som slutspelets MVP. Sundström blev även CHL-mästare med Frölunda 2017 men lämnade för spel i KHL mellan 2017 och 2019. Han återvände sedan och blev CHL-mästare igen 2020. Efter en stark säsong 2019/20 tappade dock centern i sitt spel vilket ledde till att han blev utfryst och tvingades bort av klubben 2022/23.

Totalt har Johan Sundström spelat 322 SHL-matcher för Frölunda.