Jacob Moverare förklarar valet att flytta till Schweiz.

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Under veckan har hockeysäsongen smugit igång i princip överallt runt om i Europa. Många av de svenska klubbarna har gjort premiär på is och på vissa håll, bland annat i Finland, har man också dragit igång med att spela träningsmatcher.

Även i Schweiz har försäsongen börjat ta fart på allvar. Jacob Moverare är ny i storklubben EV Zug och under veckan har han också gjort ispremiär med laget efter flytten dit under förra veckan.

– Det är skönt att dra igång nu. Det är saker som har börjat falla på plats lite mer nu. Man har fått träffa alla lagkompisar och ledare och bekantat sig med allting här. Man kommer in i grejerna och börjar känna sig komfortabel här, säger 27-åringen till hockeysverige.se om sin nya omgivning i Zug.

Jacob Moverare om flytten till EV Zug

Jacob Moverare kommer närmast från Los Angeles Kings där han spelat i sex års tid. Efter säsongens slut erbjöds han dock inget nytt avtal av Kings utan blev free agent på NHL -marknaden. Efter nästan en månads tystnad i Nordamerika bestämde sig Moverare i stället för att flytta till Europa och nappa på Zugs erbjudande.

– Det kom till mig för typ två veckor sedan nu och jag fick höra att Zug var intresserade. Sedan gick det hyfsat snabbt därifrån till att det blev klart. Det känns som en rolig möjlighet för mig och det är också roligt att få testa på något nytt och komma till ett nytt land och en ny serie. Samtidigt är det också kul att komma till en klubb som verkligen vill utmana också. Det var lockande för mig, berättar backen.

Jacob Moverare är tillbaka i Europa efter åren i LA Kings.

Foto: Ric Tapia via AP/Alamy

Var det så att du satt och väntade in om det skulle komma något från NHL?

– Ja, det gjorde jag. Sedan hade jag väl kanske inte det bästa marknadsvärdet nu med tanke på hur säsongen där borta blev. Det visste jag ju om. Sedan kände jag ändå att om jag hade väntat lite längre så hade något dykt upp. Men när det här med Zug dök upp, då kände jag att det vore roligare och häftigt med en ny utmaning också. Det kändes rätt när det här kom på tal.

"Trodde nästan att det var lite ur bilden för mig"

Att flytta från Nordamerika till Schweiz har blivit ett naturligt steg för flera spelare. De senaste åren har vi sett många svenskar som lämnar NHL/AHL för spel i schweiziska National League och Jacob Moverare är nu den senaste spelaren i rad.

Vad var det som lockade med möjligheten att spela i Schweiz?

– Detta är något som jag har tänkt på ett tag. Jag kände redan inför förra säsongen att jag ville testa på Schweiz. Jag har lite polare som har spelat här, eller som spelar här, och alla har snackat väldigt gott om hur allt är här, så det har jag tänkt på länge, säger Moverare och fortsätter:

– Sedan trodde jag nog nästan att det egentligen var lite ute ur bilden för mig efter säsongen som jag har haft. Så det kom ändå lite från ingenstans när Zug hörde av sig. Det är en väldigt spännande grej att hoppa på och allt kändes bra så då var det bara att köra. Men som sagt kom det lite oväntat nu ändå.

Det var inte aktuellt med en återkomst till Sverige för Jacob Moverare.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Svaret om SHL: "Hade lite snack med svenska klubbar"

Jacob Moverare har Östersunds IK som moderklubb men spelade sedan ungdoms- och juniorhockey i Skellefteå samt HV71 . Efter två år med juniorspel i Kanada återvände Moverare till Sverige 2018 och spelade två säsonger i SHL med Frölunda , där han bland annat var med och vann SM-guld 2019.

Sedan 2020 har backen spelat i Los Angeles Kings organisation. När han nu sökte sig till en ny klubbadress blev det alltså en fortsättning utomlands för 27-åringen, snarare än en återkomst till Sverige.

Fanns SHL någonsin med i bilden?

– Det var mest Schweiz och Nordamerika som jag var inställd på. Sedan hade jag lite, alltså verkligen jättelite, snack med några svenska klubbar, men det var aldrig riktigt på tal. Jag känner att det är kul när man får möjligheten att testa på nya äventyr och det kändes helt enkelt roligare för tillfället att flytta till Schweiz.

För Jacob Moverare spelade familjesituationen också in i beslutet att flytta till Schweiz. Han och sambon Fanny blev nämligen föräldrar i våras sedan de välkomnat sonen Milan till världen.

– Jag kände det att med Schweiz blir det ju lättare för familj och vänner att se mig spela också eller att komma och hälsa på. Det blir lite lättare resor än när man var i Nordamerika. Det kändes väldigt bra ur den aspekten också.

2019 fick Jacob Moverare höja LeMat-pokalen efter Frölundas SM-guld.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Ställs mot vännen i Schweiz: "Väldigt speciellt"

Jacob Moverare återförenas också med ett par gamla bekanta i EV Zug. Tomas Montén är assisterande tränare i Zug och Moverare spelade under Montén i Juniorkronorna under ett par år, framför allt under JVM 2018. I Zug får Jacob Moverare även spela tillsammans med Andreas Wingerli igen. De båda spelade TV-pucken tillsammans med Västerbotten samt spelade ihop i Skellefteås juniorlag.

Pratade du med Wingerli, eller någon annan, och frågade om klubben inför flytten?

– Jag känner Wingerli bra sedan en lång tid tillbaka och det ska bli kul att spela tillsammans igen. Sedan snackade jag också med Calle Klingberg när det här började komma på tal. Vi pratade en del och jag ställde frågor om allt möjligt och hur saker funkar här. Han spelade ju här i Zug under sju års tid och hade bara gott att säga om klubben, staden och allting.

Någon annan som Jacob Moverare pratade med inför flytten är nära vännen Lias Andersson. Moverare och Andersson har spelat tillsammans under många år, först i HV:s juniorlag och sedan även i diverse landslag samt LA Kings organisation.

Vännerna Lias Andersson och Jacob Moverare kommer ställas mot varandra i Schweiz.

Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Nu kommer vännerna att stå på varsin sida under säsongen då Jacob Moverare spelar för Zug medan Lias Andersson spelar i Biel-Bienne.

– Det kommer att bli väldigt speciellt och roligt. Jag har ju pratat med Lias genom åren och han har hela tiden sagt att han trivs väldigt bra i Biel och med livet här i Schweiz. Det hjälpte också för att fatta beslutet att åka hit.

– Det ska bli väldigt spännande att få spela mot varandra igen, det har vi inte gjort sedan här hemma i Sverige innan covid bröt ut när han var i HV och jag var i Frölunda. Jag ska se till att stoppa honom när vi möts i vinter, avslutar Jacob Moverare med ett skratt.

Detta är den första delen av en längre intervju med Jacob Moverare. Håll utkik på Hockeysverige.se för den andra delen om åren i Nordamerika i morgon (lördag).