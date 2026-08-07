Albin Storm är tillbaka i Borås efter säsongen i Kalmar.

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Förra året återvände Albin Storm till Kalmar HC där han spelade mellan 2019 och 2021. Han blev sedan en pålitlig forward i HockeyAllsvenskan som spelade längre ner i hierarkin. Storm landade in på 14 poäng efter 45 matcher i sin allsvenska debutsäsong.

Det blev däremot ingen fortsättning i Småland för 29-åringen. Albin Storm skrev bara på för ett år i KHC och lämnade sedan när avtalet löpte ut. Nu har forwarden dock hittat sin nästa destination, och väljer spel i en nygammal klubb.

Albin Storm är tillbaka i Borås

Albin Storm flyttade till Borås 2022 och etablerade sig snabbt som en nyckelspelare i klubben. Han tillbringade sedan tre år i Borås, varav en som assisterande kapten, innan han värvades till Kalmar i fjol. Nu är Storm tillbaka i Borås HC igen.

– Vi är mycket glada över att få hem Storm till Borås Hockey igen och se honom i lejondräkten igen. Det ska bli spännande att se vilka nya erfarenheter från HockeyAllsvenskan han tar med sig. Han är en fantastisk person och en spelare som alltid ger 110 procent. Han passar dessutom perfekt in i vårt lagbygge inför säsongen, säger GM Christoffer Holst via klubbens hemsida .

Albin Storm har HC Lidköping som moderklubb men flyttade till Växjö Lakers som junior där han sedan var ombytt i 30 SHL-matcher. Han tillbringade även en kortare tid i HockeyAllsvenskan med Västervik på lån under säsongen 2016/17. Från och med 2017 kom Storm däremot att spela åtta säsonger i Hockeyettan med Kallinge/Ronneby, Kalmar, Hanhals och Borås.

Totalt har Storm gjort 157 poäng på 285 matcher i Hockeyettan under sin karriär. Nu är han tillbaka i Borås som en del av klubbens satsning uppåt.