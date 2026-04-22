Förre Frölundastjärnan på marknaden − lämnar storklubben

Johan Sundström blir tillgänglig på marknaden inför 2026/27.

Han lämnar storklubben ZSC Lions efter en kort tid i Zürich.

2023 lämnade Johan Sundström svensk ishockey efter att ha varit utfryst av Frölunda under hela säsongen 2022/23. Han flyttade till Finland för spel i Vasa Sport där han sedan blev kvar ända till årets säsong. Inför transferdeadline valde dock Vasa att börja sälja av flera av sina toppspelare och Johan Sundström var en av dem.

Han gick nämligen till ZSC Lions i Schweiz för att avsluta säsongen där. Sundström noterades sedan för 2+1 på elva matcher i Zürich-klubben innan laget åkte ut mot HC Davos i semifinal. Svensken spelade dock endast i två av lagets nio slutspelsmatcher.

Nu står det klart att Johan Sundström lämnar ZSC Lions och han tackas av utav klubben.

”Tack för ditt engagemang i Lions. Vi kommer inte att glömma din styrka i tekningscirkeln samt dina lagspelaregenskaper. Allt gott, Johan Sundström!”, skriver ZSC Lions på sin hemsida.

Johan Sundström blir därmed klubblös inför den kommande säsongen och det är just nu oklart var 33-åringen kommer att fortsätta sin karriär.

Johan Sundström vann Stefan Liv Memorial Trophy 2016

Hemma i Sverige har göteborgaren endast spelat hemma i Frölunda. Han kom upp genom klubbens juniorled och blev sedan en ordinarie SHL-spelare för klubben redan som ung. Sundström, som var med och vann JVM-guld med Sverige 2012, flyttade sedan till Nordamerika där han spelade tre säsonger i New York Islanders organisation. Han fick spela elva NHL-matcher för Islanders, men i övrigt blev det enbart spel i farmarligan AHL.

2015 vände Johan Sundström hem till Frölunda igen och var en av SHL:s bästa spelare när Frölunda vann SM-guld 2016. Han stod för nio poäng på 16 matcher i slutspelet och vann sedan Stefan Liv Memorial Trophy som slutspelets MVP. Sundström blev även CHL-mästare med Frölunda 2017 men lämnade för spel i KHL mellan 2017 och 2019. Han återvände sedan och blev CHL-mästare igen 2020. Efter en stark säsong 2019/20 tappade dock centern i sitt spel vilket ledde till att han blev utfryst och tvingades bort av klubben 2022/23.

Totalt har Johan Sundström spelat 322 SHL-matcher för Frölunda.

