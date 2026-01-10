Johan Sundström lämnar Sport för spel i ZSC Lions. Den svenska forwarden lämnar därmed Finland efter tre säsonger i Vasa.

Johan Sundström går till ZSC Lions.

Foto: Ola Westerberg / Bildbyrån.

ZSC Lions värvar svenskt. Jesper Frödén och Pontus Åberg får sällskap av Johan Sundström. Den 33-åriga svensken säljs av krisklubben Vasa Sport till den schweiziska storklubben.

I Finland har det den här säsongen blivit 19 poäng på 32 matcher för svensken. Med det är han tredje bästa poängplockaren i laget bakom Sebastian Stålberg och Simon Hjalmarsson. Nu blir det en flytt till Schweiz och till tabellsexan.

— Vi tar inte in Johan främst för att göra poäng, utan snarare för att stabilisera laget och hjälpa till i viktiga situationer som penalty kills, power plays och face-offs. Johan har vuxit upp inom Frölunda-organisationen och förkroppsligar också lagets mentalitet, säger sportchef Sven Leuenberger i ett pressmeddelande.

Johan Sundström har i Sverige spelat för Frölunda. Tidigare har han även spelat VM för Sverige och även gjort elva matcher.