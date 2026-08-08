Jevgenij Kuznetsov flyttar vidare – igen.

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För två år sedan lämnade Jevgenij Kuznetsov NHL efter elva säsonger i världens bästa hockeyliga. Han skrev på för SKA St. Petersburg i KHL där han bidrog med 37 poäng på 39 matcher. Förra året hoppades "Kuzy" då på att få chansen att återvända till NHL . Det gick rykten om att lag var intresserade av centern men det blev ingen NHL-återkomst för 34-åringen.

Han skrev i stället på för Metallurg Magnitogorsk men hade det tufft i klubben. Det ledde till att han blev uppsatt på waivers och bröt kontraktet. I stället flyttade Kuznetsov till Salavat Yulaev Ufa där han studsade tillbaka och avslutade säsongen.

Nobbar moderklubben – här hamnar Jevgenij Kuznetsov

Förra veckan bekräftade dock klubben att Jevgenij Kuznetsov inte blir kvar till nästa säsong. Därefter har veteranen kopplats ihop med ett antal andra lag i KHL, bland annat moderklubben Traktor Tjeljabinsk. Nu har dock Kuznetsov gjort sitt val . Han väljer bort en hemflytt och flyttar i stället ut till Sibiren. Där skriver han på för Sibir Novosibirsk inför den kommande säsongen.

– För oss är Jevgenij först och främst en erfaren spelare. Ja, han har sin egen historia, men som center kommer han att bidra med kreativitet till offensiven. Han vet hur man leder ett powerplay och är utmärkt på att utnyttja målchanser. Tiden får utvisa hur han anpassar sig till vårt lag. Ändå kommer våra unga forwards att ha mycket att lära av Jevgenij, eftersom han är en sann och erkänd mästare. Vi är glada att välkomna Jevgenij till vårt lag, säger klubbdirektören Lev Krutokhvostov.

Jevgenij Kuznetsov spelade i NHL under elva säsonger och var en toppspelare för Washington Capitals under flera år. Som center bredvid landsmannen Aleksandr Ovetjkin öste Kuznetsov in poäng. Han var bland annat ledande för Capitals vid Stanley Cup-segern 2018 där Kuznetsov vann poängligan i slutspelet med 32 poäng på 24 matcher på vägen till bucklan. Säsongen 2023/24 kom att bli hans sista säsong i NHL. Efter en strulig säsong i Washington Capitals dumpades han av klubben och skickades till Carolina Hurricanes . "Kuzy" hittade dock inte tillbaka till formen i Carolina utan lämnade och flyttade hem till Ryssland 2024.

Totalt gjorde Kuznetsov 575 poäng på 743 matcher under sin NHL-karriär.