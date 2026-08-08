Marcus Brännman är klar för en fortsättning i Tyresö/Hanviken.

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Efter tre år i USA flyttade Marcus Brännman hem till Sverige förra året när han skrev på för Tyresö/Hanviken i Hockeyettan .

Sedan säsongens slut har 23-åringen dock stått utan kontrakt i väntan på nästa möjlighet. Nu står det däremot klart att Brännman inte väljer att flytta. I stället skriver målvakten på ett nytt kontrakt för att stanna i klubben även den kommande säsongen.

– Det kommer bli oerhört kul med ett år till i Tyresö. Jag ser fram emot att komma igång och ladda upp med grabbarna inför säsongen. Jag övertygad över att det kommer bli ett spännande och roligt år, säger Brännman i ett uttalande.

Marcus Brännman stannar i Tyersö/Hanviken

Marcus Brännman vaktade kassen i 14 matcher under grundserien med 91,0 i räddningsprocent. Han fick även spela i sju slutspelsmatcher där han hade en räddningsprocent på 89,7. Brännman var dock främst andravalet bakom Tim Forslund i Tyresö/Hanviken under förra säsongen. Inför nästa säsong har Forslund dock flyttat vidare och är klar för allsvenska Almtuna. Därmed ser Brännman ut att kunna vara redo att kliva upp som förstemålvakt.

Under fjolåret blev Marcus Brännman också inlånad av Djurgården under säsongen där han fick sitta på bänken i fyra SHL -matcher.

– Jättekul att Marcus valt att dra på sig Tyresö-tröjan även detta år. En hårt arbetande målvakt som varje dag vill bli lite bättre. Det tillsammans med en vinnarskalle som inte går att jämföra med gör Marcus till en otroligt viktig kugge längst bak i laget i vinter, säger målvaktstränaren Linus Appelgren.

Marcus Brännman har Göta/Traneberg IK som moderklubb men spelade sedan i Örebro som junior. Det blev tre år i Örebro innan Brännman korsade Atlanten. Han tillbringade en säsong i juniorligan USHL och spelade sedan två säsonger i collegeligan NCAA innan återkomsten till Sverige 2025.

Vid JVM 2023 blev Marcus Brännman uttagen som en av tre målvakter. Han fick dock inte spela något i mästerskapet utan i stället spelade Carl Lindbom i alla sju matcher för Juniorkronorna.