RANKING: SHL:s 15 bästa hemvändare
SHL

RANKING: SHL:s 15 bästa hemvändare

Publicerad 08 augusti 2026 12:00
Robin Olausson
Robin Olausson
Följ HockeySverige påGoogle news

Flera stjärnor har valt att vända hem till SHL inför säsongen 2026/27.
Robin Olausson rankar i dag de 15 stjärnvärvningar som kommer att få störst betydelse för sina lag.

Under lågsäsongen hamnar en hel del av rubrikerna kring hemvändarna som återvänder till SHL efter flera år utomlands, antingen i NHL, AHL eller Schweiz.

Förväntningarna är nästan som störst på de här svenskarna som vänder hem och nästan ska komma in som frälsare till sina klubbar här hemma i Sverige. Till den kommande säsongen så är det flera spännande stjärnor som har valt att återvända för spel i SHL.

Men vilka är egentligen bäst? Här rankas de 15 bästa stjärnvärvningarna/hemvändarna inför säsongen 2026/27, utefter vilken betydelse som de kommer att få för sina klubbar.

Läs också: Här är SHL:s 25 bästa nyförvärv

LÄS VIDARE MED PLUS

Månadsvis

79 kr/mån
  • Tillgång till allt material på Hockeysverige.se
  • Ingen bindningstid
  • Förnyas automatiskt
  • Avbryt när som helst!

Årsvis

659 kr/år
  • Tillgång till allt material på Hockeysverige.se
  • Förnyas automatiskt
  • Avbryt när som helst!

Vänligen logga in för att genomföra ditt köp av Plus.

HockeysverigeFotbollDirektInnebandymagazinetSvenskaFans
Bli gratismedlem. Registrera dig här

Den här artikeln handlar om:

Nils ÅmanBrynäs IFIF BjörklövenCalle ClangOscar EklindLinköping HCLucas CarlssonDjurgårdens IF HockeyKlas DahlbeckLinus HultströmNoel GunlerOskar OlaussonRögle BKFrölunda HCLucas WallmarkSamuel FagemoMalmö RedhawksVictor EjdsellFärjestad BKSebastian AhoMarcus JohanssonVäxjö LakersMarcus HögbergRedaktionens ValMagnus Chrona