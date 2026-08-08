Under lågsäsongen hamnar en hel del av rubrikerna kring hemvändarna som återvänder till SHL efter flera år utomlands, antingen i NHL , AHL eller Schweiz .

Förväntningarna är nästan som störst på de här svenskarna som vänder hem och nästan ska komma in som frälsare till sina klubbar här hemma i Sverige. Till den kommande säsongen så är det flera spännande stjärnor som har valt att återvända för spel i SHL.

Men vilka är egentligen bäst? Här rankas de 15 bästa stjärnvärvningarna/hemvändarna inför säsongen 2026/27, utefter vilken betydelse som de kommer att få för sina klubbar.

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