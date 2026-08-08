Axel Bergkvist kliver in i sista året på sitt kontrakt med Färjestad.

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Axel Bergkvist kom till Färjestad 2022 och har därefter blivit kvar i Värmland. Leksingen går nu in i sin femte säsong som FBK-spelare och menar då att han trivs väldigt bra i SHL -klubben.

– Karlstad och Färjestad har känts rätt sedan den första dagen vi flyttade hit. Det känns verkligen hemma. Fyra år är lång tid, även om det har gått väldigt fort, säger Bergkvist till Värmlands Folkblad.

Bergkvist värvades först på ett treårskontrakt men 2024 förlängdes avtalet med ytterligare två år. Han inledde som mer av en breddback i Färjestad men har sedan jobbat sig uppåt och förtjänat mer och mer förtroende för varje säsong. Han kommer nu från sin bästa säsong i karriären sedan han gjorde 25 poäng på 52 matcher.

Axel Bergkvist svarar om framtiden i Färjestad

Efter den kommande säsongen löper dock Bergkvists avtal med Färjestad ut. Alltså går backen nu in i sitt kontraktsår med klubben.

– Det är en del av hockeylivet. Som spelare bestämmer man inte alltid var man ska bo eller spela. Det är många faktorer som påverkar. Man får acceptera att framtiden är oviss och ta en dag i taget, säger han.

Än menar Axel Bergkvist att det är för tidigt för att prata om hans framtid i Färjestad från och med nästa år.

– Det känns fortfarande väldigt långt bort att börja tänka på nästa år. Jag vill först göra en bra säsong och sedan se vilka alternativ som finns. Varken jag eller min tjej pratar särskilt mycket om det just nu, säger Bergkvist till VF.

Axel Bergkvist har spelat sammanlagt 237 matcher i FBK-tröjan över fyra säsonger. Han har tidigare i sin karriär också gjort 132 matcher i HockeyAllsvenskan för Leksand , Karlskoga och Mora .