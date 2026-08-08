Evander Kane uppges vara jagad av en rysk klubb.

Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

Efter 17 säsonger i NHL har Evander Kane nu en oviss framtid. Han är free agent efter att hans kontrakt med Vancouver Canucks löpt ut. Det har nu också gått över en månad sedan free agent-marknaden öppnade men Kane har inte fått något erbjudande från en NHL-klubb och det har varit svalt intresse från klubbarna i Nordamerika.

Det pekar för att 35-åringens karriär i NHL kan lida mot sitt slut så vida inte någon ny klubb dyker upp och kommer med ett bud till forwarden. Samtidigt kopplas nu Kane ihop med en annan möjlighet – i Ryssland.

Enligt ryska uppgifter jagas nu Evander Kane av KHL -klubben Ak Bars Kazan som hoppas kunna locka kanadensaren till Ryssland inför den kommande säsongen. Det är ännu okänt ifall Kane själv vore intresserad av spel i KHL eller inte.

Evander Kanes NHL-karriär har varit kantad av skandaler

Kanes NHL-karriär har varit omgiven av mörka rubriker och skandaler. Han har bland annat ansökt om personlig konkurs, genomgått en infekterad skilsmässa och tvingats bort från NHL-klubbar där han inte passat in ett flertal gånger. Likväl har han visat sig vara en effektiv fysisk forward i sina bästa stunder och gjort skillnad för sina lag. Hans bästa säsong var 2018/19 där Kane sköt 30 mål och gjorde 56 poäng för San Jose Sharks . Säsongen 2021/22 vann han även skytteligan i Stanley Cup-slutspelet efter att ha gjort 13 mål på 15 matcher för Edmonton Oilers .

Under säsongen 2024/25 missade Evander Kane hela grundserien på grund av skada. Han gjorde sedan comeback i slutspelet men efteråt kom det uppgifter om att NHL utredde Oilers för fusk mot lönetaket då det funnits misstankar om att klubben hållit Kane borta från spel så att man kunde använda hans lönetaksutrymme till att fylla på med förstärkningar vid trade deadline. Oilers fick sedan inte heller plats med Kane lönetaktsträff på 5,125 miljoner dollar vilket ledde till att han trejdades till Vancouver Canucks förra året.

Evander Kane har gjort 648 poäng på 1 001 matcher under sin NHL-karriär. Över 17 säsonger har han spelat för Atlanta Trashers, Winnipeg Jets, Buffalo Sabres, San Jose Sharks, Edmonton Oilers och Vancouver Canuks. Det återstår att se om NHL-karriären nu är över samt ifall han överväger en flytt till Ryssland.