KLART: Här hamnar Jack Kopacka

Jack Kopacka har gjort klart med sin nästa klubb.

Foto: Aron Broman/Bildbyrån

Tidigare i år stod det klart att Jack Kopacka lämnade Brynäs IF , sedan han själv bekräftat för hockeysverige.se att fjolåret blev hans sista säsong i klubben. 28-åringen öppnade då för att återvända hem till Nordamerika men han har sedan gått klubblös under hela säsongen.

Fram till nu.

Under onsdagskvällen presenteras Jack Kopacka nämligen av sin nya klubbadress. Han flyttar mycket riktigt hem till Nordamerika och är klar för spel i ECHL. Där skriver han på för Fort Wayne Komets.

– Jack är en väldigt snabb spelare och när du kombinerar det med hans offensiva instinkter är han en mycket farlig spelare i anfallet, säger huvudtränaren Ben Boudreau i en kommentar på klubbens hemsida .



Jack Kopacka har tidigare i sin karriär endast gjort fem matcher i ECHL för Tulsa Oilers, där han producerade åtta poäng (4+4). Han spelade även 130 matcher i farmarligan AHL innan flytten till Sverige 2022.

Jack Kopacka var hjälte för Brynäs vid SHL-avancemanget

Det var Kristianstad som värvar Jack Kopacka inför säsongen 2022/23 och han imponerade hos den skånska klubben med 27 poäng på 40 matcher, där han även var assisterande kapten för KIK. Efter Brynäs degradering till HockeyAllsvenskan värvades Kopacka till Gävle och där gjorde han omedelbar succé.

Jack Kopacka var en av ligans allra hetaste spelare och vann skytteligan i överlägsen stil med hela 33 fullträffar. Han var även näst bästa poängplockare med 46 poäng på 49 matcher. I slutspelet klev Kopacka sedan återigen fram med sju mål och 15 poäng för att vinna både skytteligan och poängligan när Brynäs tog klivet tillbaka upp till SHL .

Efter SHL-avancemanget fortsatte Kopacka att leverera starkt med 18 mål och 34 poäng vilket gjorde att han kom tvåa i interna skytteligan bakom Jakob Silfverberg. Kopackas åtta poäng i slutspelet var även femte bäst i Brynäs när laget gick till SM-final 2025. Det blev sedan inte samma succé för Jack Kopacka under fjolåret då han stannade på 14 poäng efter 45 matcher i SHL innan han lämnade Brynäs.

Totalt stod Kopacka för 74 mål och 125 poäng på 190 matcher i Brynäs under tre säsonger.