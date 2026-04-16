Brynäs bekräftar – uppflyttningshjälten lämnar

Konrad Grönlund
Luke Witkowski, Michal Kempny, Michal Svrcek och Jack Kopacka lämnar Brynäs.
Det bekräftar klubben på torsdagen.

Jack Kopacka. Foto: Bildbyrån

Brynäs rensar i truppen efter uttåget i kvartsfinalen mot Växjö. Det är färdigspelat i klubben för fyra importspelare. Luke Witkowski, som spelade för Skellefteå säsongen tidigare, värvades in som en lösning i backkrisen i höstas. Nu står det klart

Även OS-backen Michal Kempny lämnar klubben. Den tidigare Stanley Cup-mästaren, som hunnit fylla 35, gjorde 15 poäng på 39 grundseriematcher för Brynäs och fem matcher i OS och två poäng.

Hjälten lämnar efter tung säsong

Vidare får den 19-årige stortalangen Michal Svrcek lämna – ett löfte som aldrig riktigt flög i Brynäs. Det sista namnet är kanske det tyngsta, sett till hans vikt i Brynäs återkomst till SHL. Det står nämligen klart att Jack Kopacka inte blir kvar. Den 28-årige forwarden hjälpte Brynäs tillbaka från Hockeyallsvenskan genom en ruggigt stark säsong. 46 poäng på 49 matcher i grundserien följt av 15 poäng på 13 matcher i slutspelet.

Även under fjolårssäsongen var han en viktig spelare och hjälpte Brynäs till SM-final. Men i år har produktionen droppat av rejält, och en uppskattad Brynäs-profil får nu inte helt oväntat inget förlängt kontrakt.

Kopacka avslutade nämligen sin Brynässejour med bara 7+7 på 45 matcher under säsongen som gick.

