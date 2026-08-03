Favoriter (?) efter stormen: "Vi ska vara med"

Andreas Johansson gör sitt andra år som tränare för SSK.

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Medan den Hockeyallsvenskan premiären närmat sig har Södertälje SK, av flera experter, lyfts som den stora favoriten att sluta i topp. Men backar vi bandet bara några månader var Andreas Johansson under rejäl press.

Det är också där huvudtränaren börjar när LT nu når honom inför att laget återsamlas under måndagen.

– Alltså, jag är ingen som går och tänker så. Jag har varit med så länge i branschen och ska man gå och vara orolig, då ska man inte hålla på med det här. Däremot vet jag hur businessen är – man kan aldrig ta något för givet. Däremot är jag stolt över hur vi tog oss samman och vände på det. Om det hade blivit en förändring där i november, vem vet vad som hade hänt då, säger Johansson.

Nej, så blev det inte. Istället slutade Johanssons första säsong vid rodret med en semifinalförlust. En läropeng när man nu tar ny sats, med flera spännande värvningar klara.

Skillnaden 2026/27: "Löper mindre risk"

Skador och för många träningsmatcher, enligt Andreas Johansson, ställde till det under förra årets uppladdning. Undvikande av detta, tillsammans med andra faktorer kan vara skillnaden 2026/27.

– Det man kan peka på är att alla som kommer, förutom Fizer, har erfarenhet av allsvensk hockey. Det är en fördel och då löper i mindre risk att det inte ska funka. Vi är yngre i snittålder och har även lite mer skills, i fjol vid den här tiden såg det mer trubbigt ut och nu med fler alternativ kommer det bli större konkurrens om platserna. Så ska det vara i elitidrott, man ska inte känna sig säker på sin plats, utan tävla om den, säger tränaren om hur truppen nu skiljer sig.

När det gäller favoritskapet svarar Johansson på följande vis:

– Jag får sådant där till mig också – och vi ska och vi vill vara med och ge det en chans. Sedan om vi rankas etta, tvåa, trea eller fyra låter jag vara osagt. Det är dock inget snack om vad vi vill, vi har en resa att göra, men det är väl bra om folk tycker att vi gjort ett bra jobb. Det blir en otroligt kul utmaning. Det finns ett driv bland spelarna, det ska vi bygga vidare på och vi vet vad vi ska göra, säger han till LT.