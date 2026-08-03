Löftena som imponerade mest i WJSS: "Sveriges bästa"

Theo Stockselius och William Håkansson imponerade under WJSS.

Foto: Bildbyrån (montage).

Den här texten publicerades ursprungligen på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Junior-VM är ett av de största evenemangen i hockeykalendern varje år. Men för de som är riktiga sjuklingar är World Junior Summer Showcase tillräckligt för att hålla fansen levande under offseason-dvalan.

Detta evenemang är speciellt eftersom man ofta får se bättre löften än man kanske kommer få se vid själva JVM. Det beror på att en del av dessa spelare redan kommer att vara i NHL när säsongen börjar och inte kommer att lånas ut. För det mesta var det dock en bra möjlighet att se vad den tidiga talangnivån kommer att vara när huvudevenemanget äger rum i Edmonton och Red Deer, Alberta, senare i år.

Amerikanerna är väl representerade här, vilket är logiskt eftersom de spelade flest matcher (de hade två lag för att starta showcase). Finland tog med sig mer av ett "B"-lag, och lämnade i slutändan en del att önska. Kanada spelade färst med bara tre matcher, men tog med sig kanske den djupaste truppen av alla.

Inga medaljer delades ut – ingen "vann" evenemanget. Men idag, efter att ha tillbringat de senaste dagarna i Windsor, är det dags att titta på några av de främsta utstickarna från fyrlagsarrangemanget:

Ethan Wyttenbach, Theo Stockselius och Cole Reschny (Calgary Flames)

Flames-fans, bli hypade. USA:s Ethan Wyttenbach var inte bara den bästa spelaren denna vecka, utan Theo Stockselius var också Sveriges bästa spelare. Ttvåmålsperioden mot Kanada på onsdagen var en stor anledning till att svenskarna till slut vann en match de annars hade kämpat i under drygt 35 minuter. Cole Reschny spelade å sin sida bara i slutet av veckan men vann i princip varje individuell duell han hade.

Om du är Flames-fan måste känslan av att dessa tre alla var bland de bästa spelarna i sina respektive lag vara fantastisk. Jisses, Wyttenbach och Reschny bytte mål med varandra under hela den sista matchen. Wyttenbach ser ut som en legitim förstakedjeforward för USA. Stockselius skulle kunna sluta som lagets förstacenter om korten faller hans väg med att några av Sveriges bästa stjärnor går till NHL istället. Reschny spelade på vingen förra året, men har en legitimerad chans att bli första- eller andracenter i Edmonton.

Filip Ekberg , forward, Sverige (Carolina Hurricanes)

Filip Ekberg lämnades utanför laget för ett år sedan, men det händer inte igen i Alberta. Ottawa 67's-stjärnan hade tre mål och fem poäng på fem matcher och slutade som en av turneringens mest produktiva forwards. Han är kraftfull i powerplay, och han är också bra på att dra på sig utvisningar tack vare sitt tempo i den offensiva zonen. Ekbergs jämnhet var viktig för svenskarna; han hamnade endast utanför målprotokollet en gång, mot USA på näst sista dagen. Men även då var han en av Sveriges mer skickliga forwards. Om han kan replikera det absoluta kaoset han ställde till med under U18-VM 2025 kommer han att vara elektrifierande.

William Håkansson, back, Sverige (Carolina Hurricanes)

William Håkansson är en av de mest tråkiga spelarna jag någonsin sett spela hockey, och jag menar det på bästa möjliga sätt. Den 194 centimeter långa backen spelar helt utan flash eller finish, men han kommer att hinna före dig till pucken i den defensiva zonen och ta bort allt utrymme du trodde att du hade. Håkansson är en shutdown-back som gör ett fantastiskt jobb med att stå i vägen – mer än någon vi sett vid denna turnering, defensivt. Hans spel är som bäst när han inte försöker göra särskilt mycket med pucken, men det var trevligt att se honom få ett par poäng mot USA på torsdagen. Jag brukar normalt sett inte älska Håkanssons endimensionella spel, men det här kändes som lite av den bästa hockeyn vi sett från honom.

Vertti Svensk, back, Finland (Los Angeles Kings)

Det är svårt att ignorera Svensks attraktionskraft. Kings-löftet är en anmärkningsvärd skridskoåkare – den bästa i Finlands backlinje. Han är så smidig och gör ett imponerande jobb med att föra pucken i hög fart. Han använder sitt fotarbete för att snabbt undvika anfallare och sidsteppa motståndare längs sargen. I Windsor kändes det som om han sällan hamnade i trubbel eftersom han skulle överarbeta alla som gick emot honom. Min oro kring honom inför draften var hans beslutsfattande under press, men det verkade inte ställa till med särskilt stora problem för honom under de senaste dagarna. Jag tror att vi tittar på en potentiell tredjepar-back i NHL, men jag kan se honom spela en topfyra-roll i Alberta om några månader.

L.J. Mooney, forward, USA (Montreal Canadiens)

Canadiens-fans har varit exalterade över Mooney, och det är lätt att förstå varför. Den lille men skicklige vingen lyckades hitta luckor över hela offensiva zonen och belönades med ett viktigt mål mot Sverige. Även om han inte var en av de mer produktiva spelarna kunde man se hur betydelsefull han var med pucken varje gång han gick ut på isen. När han inte har varit i laget kan man märka att amerikanerna inte har varit lika dynamiska offensivt. Med honom är det dock en farlig grupp att försöka bromsa. Mooney kommer att spela en stor roll för amerikanerna i december tack vare sin enorma energi. Det känns som om han är byggd för att blomma i stora ögonblick eftersom han spelar med så mycket energi och talang.

Wyatt Cullen, center, USA (Nashville Predators)

Cullen behövde inte vara flashig för att vara effektiv. Men, herregud, få spelare i denna turnering var kapabla att matcha hans spel. Jag kände att han gjorde en bra spel i omställningar och hans tvåvägsspel var exceptionellt starkt. Jag gillar hur involverad han var i båda ändar, vilket förmodligen är anledningen till att tränarstaben höll honom som center hela turneringen trots att han spelade vänsterforward förra säsongen. När vi talar om tränarstaben: separera inte Cullen och Wyttenbach. Det råder inget tvivel om att han kommer att vara en topp-sex-spelare i den amerikanska truppen när turneringen äger rum på riktigt, men idag var en bra start.

Carter Amico, back (Philadelphia Flyers)

Amico fick strålande recensioner från Phillys utvecklingsläger, så jag var exalterad över att se vilken typ av roll han skulle få här. Och, wow; han var verkligen en av de bästa backarna i Windsor. Under två år med National Team Development Program hade Amico bara ett mål. Förra säsongen hade han ett mål under grundserien och sedan tre i slutspelet. Det kändes som ett genombrott för en kille som inte riktigt hade skjutit en massa puckar mot nätet sedan han var ungefär 13 år gammal. Men Amico var enastående vid denna turnering och skapade högkvalitativa offensiva chanser varje kväll. Han är en av de killar som verkligen var tvungen att spela sig in i huvudtruppen, men jag vet att tränarstaben måste ha älskat det de såg av hans tvåvägsspel. Amicos grunder är att snabbt och effektivt ta bort utrymme, men uppspelen i kontringarna var också en fin detalj.

Teddy Mutryn, center/forward, USA (San Jose Sharks)

Mutryn hade inte särskilt mycket att visa upp offensivt (han hade dock en match med två assister), men jag tyckte att hans allround-spel var utmärkt. Mutryn är en arbetsam tvåvägsspelare som effektivt jagar puckar och vinner de flesta av sina dueller längs sargen. Han är bra i kontringar, men han är som bäst utan puck där han tar bort utrymme och gör det till sitt livs mål att återerövra pucken. Mutryn kommer inte att imponera dig med sin talang, men om han tar plats i USA:s trupp kan det vara i mer av en defensiv energiroll. Jag tror att han presenterade ett starkt argument för att ta en plats i den slutgiltiga truppen i en fjärdekedja-roll.

Chase Reid, back, USA (Seattle Kraken)

USA:s försvar var mycket mer dynamiskt med Reid som drog i trådarna. Han är bara så bra, och jag känner att en del lag kommer att önska att de inte lät honom passera vid draften. Reid var USA:s bästa back och satte upp enastående spel hela matcher igenom. Jag älskar hur han sköter powerplay, eftersom han kräver så mycket uppmärksamhet att ingen motståndare verkar veta hur de ska hantera honom. Reid har ett fantastiskt skott. Han är väldigt oberäknelig med pucken och kan snabbt ta sig till målytor. Det kändes inte som om jag tittade på honom under en sommarhockeyturnering. Det kändes verkligen som att han redan var i midsäsongsform, vilket är ganska sällsynt att hitta, även när man är en toppback vid detta evenemang.

Ethan Belchetz, forward, Kanada (Utah Mammoth)

För en kille som inte hade spelat på ungefär ett halvår såg Belchetz ut som en man på ett uppdrag denna vecka. Han var fysiskt stark, men också alltid aktiv i anfall och gav sina kedjekamrater kvalitativa positioner att passa till. Belchetz gjorde inget mål i den första matchen mot Sverige, men han hade ett viktigt mål i den sista matchen mot amerikanerna för att få sitt lag i rullning. Han har aldrig saknat självtro, och man måste ha en massa av det när man är den Tasmaniensiske djävulen på skridskor. Belchetz ser redo att terrorisera målvakter i NCAA denna säsong, och bör vara en faktor i Kanadas topp-nio.

Brooks Rogowski, center, USA (Vancouver Canucks)

Rogowski var en absolut kraft närhelst han klev på isen. Den enorma centern är enastående framför mål, och han hade några mål tidigt i turneringen där han visade det. Jag gillade hans omedelbara kemi med med-mänskliga skyskrapan Mason West senare i turneringen – de var rent av skrämmande. Rogowski är en powerhouse-forward som ger motståndarna så lite utrymme att arbeta med. Han har en stor kroppsbyggnad och är stark defensivt. För att en stor center ska blomma måste de vara en fantastisk skridskoåkare. Han passar absolut in på det, och jag tror att Vancouver kommer att bli kär i honom i en botten-sex-roll. USA kommer också att göra det, eftersom det känns som om det finns en utmärkt chans att vi kommer att se honom vid de nästa två JVM.

Jesse Pärssinen, forward, Finland (2027)

Finnarna saknade en sann matchvinnare, så de behövde någon som verkligen kunde ta kontroll. Pärssinen sågs alltid försöka få offensiva spel att fungera, oavsett situation. Mot sin egen åldersgrupp är det hans spelstil – han ser ut att utnyttja det utrymme han inte får när han spelar mot män. Internationellt har Pärssinen varit ganska anmärkningsvärd under hela sin karriär, men han har inte spelat i en stor IIHF-turnering sedan U18-VM 2025 – där han hade bara ett mål på fem matcher. Jag förväntar mig att Pärssinen kommer att vara en impact-spelare för finnarna när matcherna verkligen betyder något om han fortsätter att göra allt som krävs för att få puckar mot nätet samtidigt som han jagar returer.

Dima Zhilkin, forward, Kanada (NHL-draft 2027)

Även som en av de yngre spelarna i Kanadas läger känns det som att Zhilkin är en säkerhet att ta plats i det slutgiltiga laget. Det högoktaniga offensiva spelet som ledde till att han gjorde två mål mot Finland var precis det som gör honom så farlig. Den medelstora forwarden spelar med orubblig energi och ser till att han är fysiskt involverad i varje enskilt byte. Han är inte rädd för att spela på gränsen mellan liv och död eftersom han oftare än inte kommer ut med pucken. Han är dödlig på nära håll, och han har några av de bästa händerna i 2027 års draftklass. Zhilkin kanske inte är stor, men det kommer inte att sakta ner honom eftersom han är bara så bra närhelst han jagar efter pucken. Bli inte förvånad om han går i topp 10 nästa sommar.

Även beaktade: Mason West, forward, USA (Chicago Blackhawks); Carter Sanderson, forward, USA (Pittsburgh Penguins); Brooks Rogowski, Center, USA (Vancouver Canucks); Jeremi Virtanen, Center, Finland (Odraftad); Rasmus Kämäräinen, forward, Finland (Odraftad)