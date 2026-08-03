Petterssons snabba beslut: "Inte på samma ställe som jag"

Marcus Pettersson har blivit trejdad till New York Rangers.

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NHL:s Free agency-marknad hade inte hunnit vara öppen i ett dygn innan Marcus Pettersson fick ett erbjudande att ta ställning till. 30 minuter senare hade den 30-årige svensken tackat ja till att byta Vancouver Canucks mot New York Rangers. Detta berättar nu Skellefteå-sonen i en intervju med Norran.

– Det känns sjukt inspirerande. Det är en väldigt anrik klubb som jag spelat väldigt mycket mot. De har ett grymt tryck kring laget och det är en häftig stad, säger Petterson om sin nya adress.

Marcus Pettersson bytte Pittsburgh mot Vancouver så sent som i februari 2025, men förklarar sitt snabba beslut på följande vis:

– Jag känner att Vancouver inte riktigt är på samma ställe som jag är i min karriär, så när New York Rangers hörde av sig funderade jag ett lite tag, men kände att det var dags att flytta.

– Vi kände att det här var en chans som kanske inte dyker upp igen, tillägger han även i Norran.

Svaret på Skellefteå-frågan: "Tar år för år"

NHL-svensken med fyra VM bakom sig menar att han, under året, pratat lite om att vara kvar i Vancouver. Detta i en sits där en klausul i kontraktet gjorde att han inte kunde bli tredjad, utan att ge ett godkännande. Trots det snabba beslutet var Marcus Pettersson alltså inte heller beredd när Rangers-samtalet kom.

Det nuvarande NHL-avtalet är skrivet till 2031, och Pettersson kliver in på sin tionde säsong i NHL. En hemkomst till Skellefteå AIK ser därmed ut att få vänta. Backen vill nämligen också vara kvar i NHL så länge som möjligt.

– Jag tar år för år just nu. Jag vet att jag har fem år kvar och sedan får man ta det som kommer då, säger han till Norran.