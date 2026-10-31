Uppgifter: Poängkungen på väg bort – aktuell för återkomst

Kan George Diaco vara på väg tillbaka till Sverige?

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Det var säsongen 2023/24 som George Diaco flyttade till Sverige för spel i Hockeyettan med Tranås . Där stod han för en stark säsong och värvades sedan till Västervik där kanadensaren visade sig vara för bra för Hockeyettan.

När George Diaco fick chansen i HockeyAllsvenskan med Vimmerby dominerade han sedan fullständigt med 20 mål och 34 poäng på 39 matcher. Inför förr säsongen, 2025/26, värvades Diaco till Kalmar där succén bara fortsatte.

Den vindsnabbe centern hade lekstuga på allsvensk nivå med 25 mål och 54 poäng på 52 matcher vilket gjorde att han kom trea i poängligan. Redan tidigt stod det då klart att stjärnan skulle lämna Kalmar efter succén. I våras presenterades sedan 24-åringen av finska Vasa Sport .

George Diaco på väg bort från Vasa Sport – Sverige kan bli aktuellt

I Liiga fick George Diaco en drömstart med två mål i en 5-4-seger mot Jokerit i premiären med Vasa Sport. Därefter har det dock gått tyngre. Diaco har bara gjort ett mål på de 15 senaste matcherna och totalt noterats för sju poäng på 16 matcher i Vasa. Kanadensaren har också blivit petad av Vasa Sport.

Då kommer Expressen med uppgifter som gör gällande att George Diaco kan vara på väg att lämna klubben. Enligt tidningen är Vasa Sport öppna för att göra sig av med Diaco och släppa honom helt och hållet efter en höst där han inte motsvarat förväntningarna.

Expressen uppger då också att en återkomst till Sverige kan bli aktuell för George Diaco. Där är det framför allt toppklubbar i HockeyAllsvenskan, men möjligtvis även vissa SHL -lag, som skulle kunna visa intresse för centern.

Ingen återkomst till Kalmar HC

Efter uppgifterna har George Diaco bland annat kopplats ihop med en återkomst till Kalmar HC. Enligt 24-åringen själv är det dock inte aktuellt.

– Nej, det stämmer inte, säger Diaco om ryktena till Barometern-OT.

Inte heller MoDo Hockey verkar vara ett tänkbart alternativ för Diaco om han ska återvända till Sverige. Åtminstone inte enligt klubbens sportchef Henrik Gradin.

– Det är inget som är aktuellt i nuläget i alla fall, säger Gradin om Diaco till Örnsköldsviks Allehanda och fortsätter:

– Vi har den trupp vi har nu och det går inte att plocka in spelare bara för att, det kostar pengar också. Vi tittar på att plocka in en eller två spelare för resten av säsongen, men vi kanske inte kommer agera så här tidigt.

Det återstår att se om vi får se George Diaco tillbaka i HockeyAllsvenskan under säsongen.