Uppgifter: Poängkungen lämnar – överens med ny klubb

George Diaco uppges ha gjort sitt val inför nästa säsong.

Enligt Expressen är HockeyAllsvenskans poängkung överens med finska Vasa Sport.

George Diaco uppges flytta till Finland efter succén i Kalmar. Foto: Bildbyrån (Montage)

Flytten till Kalmar har inneburit stor succé för George Diaco. Den 24-årige centern har öst in poäng och varit en av HockeyAllsvenskans allra bästa spelare under årets säsong. På 47 matcher har Diaco gjort hela 53 poäng vilket innebär att han leder poängligan. Med sina 24 mål är kanadensaren även delad etta i skytteligan med AIK-stjärnan Scott Pooley.

Samtidigt har George Diaco ett utgående kontrakt med Kalmar HC. Det har därmed gått rykten om att SHL-klubbar uppvaktar Diaco och stjärnan själv har även bekräftat för hockeysverige.se att det är många som har hört av sig inför nästa säsong.

– Ja, det finns intresse. Just nu vill jag bara fokusera på det som väntar här, sade Diaco till hockeysverige.se för två veckor sedan.

George Diaco uppges flytta till Finland

Nu uppges George Diaco också ha gjort sitt val inför säsongen 2026/27.

Expressen skriver att det inte blir någon SHL-flytt för centern utan i stället kommer han att lämna för spel utomlands. Tidningen skriver att SHL-lagen har varit tveksamma kring Diaco på grund av hans storlek (175 centimeter lång). Därför ser det ut att bli en flytt till Finland. Enligt Expressen ska George Diaco vara överens med en finsk klubb, som sannolikt är Vasa Sport, inför nästa säsong.

Diaco flyttade till Sverige 2023 och skrev då på för Tranås AIF i Hockeyettan. Där stod han först för 45 poäng på 41 matcher innan han värvades till konkurrenten Västervik 2024. Det blev elva mål och 18 poäng för Diaco på 15 matcher i Västervik innan han värvades till Vimmerby och tog klivet upp till HockeyAllsvenskan. Förra säsongen avslutade han 20 mål och 34 poäng på 39 matcher där han var en stor anledning till att skjuta Vimmerby kvar i HockeyAllsvenskan. Till årets säsong flyttade han sedan till Kalmar där han nu alltså gjort succé och leder den allsvenska poängligan.

På bara tre år ser George Diaco nu alltså ut att ha avancerat från svenska Division 1 till toppligan i Finland.

Source: George Diaco @ Elite Prospects